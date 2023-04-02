Відставний військовий США з сім'єю регулярно допомагають ЗСУ та біженцям з України

Сім'я Тейлора Фрімена

Тейлор Фрімен — відставний військовий Корпусу морської піхоти США, який втратив ногу під час війни у В'єтнамі. Він усвідомлює, які труднощі зазнають українські військові та народ загалом, тому докладає всіх зусиль, щоб допомогти Україні. Він регулярно жертвує через UNITED24, організовує мітинги на підтримку України та надсилає листи підтримки.

Про це повідомляє UNITED24.

Читайте також:

Пожертвування

У своєму листі він висловлює своє захоплення від опору та боєздатності українського народу, які змушені зіткнутися з несправедливим та необґрунтованим вторгненням. Він також говорить про те, що щодня вивішує український прапор, щоб нагадати своїм співвітчизникам про труднощі, з якими стикаються українці.

Тейлор визнає, що якби не був 75-річним одноногим чоловіком із дружиною, то сам поїхав би в Україну, щоб допомогти. Він також усвідомлює, що після перемоги у війні Україна вимагатиме набагато більше допомоги у відновленні та обіцяє, що він буде поряд з українцями під час цього процесу.

Дружина Тейлора, Ліза, також жертвує через UNITED24 і з друзями шиє патріотичні ковдри для біженців. Вона також приєднується до мітингів на підтримку України.

Таким чином, Тейлор та Ліза Фрімени демонструють свою підтримку та співчуття до України та її народу. Вони беруть активну участь у заходах, які мають допомогти тим, хто постраждав під час конфлікту в Україні. Їхня доброта і готовність допомогти свідчить про те, що навіть люди, які знаходяться далеко від подій, можуть зробити щось корисне і надати підтримку тим, хто потребує допомоги.

Нагадаємо, що володар Золотого м'яча та екс-тренер збірної України Андрій Шевченко приїхав до Києва і насамперед відвідав дитячу лікарню "Охматдит", де зустрівся з маленькими пацієнтами. Амбасадор UNITED24 навіть пограв у футбол з юними пацієнтами, серед яких 6-річна Марина — перша дитина з ампутацією через травмування внаслідок російських обстрілів, яку протезували в Україні.