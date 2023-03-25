Теперь в одном из штатов США детям требуется разрешение родителей, чтобы пользоваться соцсетями

Детям до 18 лет запрещено пользоваться социальными сетями с 22:30 до 06:30

В штате Юта, США, дети и подростки лишатся доступа к социальным сетям, в частности к TikTok, если у них нет согласия родителей. Кроме того, они могут столкнуться с другими ограничениями в соответствии с законом, разработанным для защиты молодых людей от платформ, вызывающих зависимость.

Об этом сообщает AP News.

Какие ограничения установили для детей

В четверг, 23 марта, губернатором-республиканцем Спенсером Коксом были подписаны два закона, запрещающие детям до 18 лет пользоваться социальными сетями с 22:30 до 06:30.

Теперь требуется проверка возраста для всех, кто хочет использоваться социальными сетями в штате.

Какова цель этого ограничения

Таким образом власть стремится предотвратить заманивание детей в приложения вызывающими зависимость функциями и много вредной рекламы для них.

Ожидается, что компании подадут в суд до того, как законы вступят в силу в марте 2024 года.

Другие детали

Отмечается, что "крестовый поход" против социальных медиа в законодательном органе штата Юта является последним отражением того, как изменилось представление политиков о технологических компаниях, включая республиканцев, обычно ориентированных на бизнес.

Такие технические гиганты, как Facebook и Google, стремительно развиваются уже более десяти лет, но из-за беспокойства по поводу конфиденциальности пользователей, враждебных высказываний, дезинформации и вредного влияния на психическое здоровье подростков, законодатели оказали атаки Big Tech объединением во время кампании и начали пытаться обуздать их, оказавшись в должности.

Закон Юта был подписан в тот же день, когда генеральный директор TikTok рассказал перед Конгрессом о влиянии платформы на психическое здоровье подростков.

Напомним, в США запретили использовать приложение TikTok с государственных устройств.

Начиная с 28 февраля Белый дом дает всем федеральным агентствам 30 дней, чтобы удалить приложение со всех государственных устройств. Приложение, принадлежащее Китаю, подвергается все большему контролю в Вашингтоне из-за проблем безопасности.