Відтепер в одному зі штатів США дітям потрібен дозвіл батьків, щоб користуватися соцмережами

Дітям до 18 років заборонено користуватися соціальними мережами з 22:30 до 6:30 ранку

У штаті Юта, США, діти та підлітки втратять доступ до соціальних мереж, зокрема до TikTok, якщо вони не матимуть згоди батьків. Окрім того, вони можуть зіткнутися з іншими обмеженнями відповідно до закону, розробленого для захисту молодих людей від платформ, що викликають залежність.

Про це повідомляє AP News.

Які обмеження встановили для дітей

У четвер, 23 березня, губернатором-республіканцем Спенсером Коксом були підписані два закони, які забороняють дітям до 18 років користуватися соціальними мережами з 22:30 до 6:30 ранку.

Відтепер вимагається перевірка віку для всіх, хто хоче використовуватися соціальними мережами в штаті.

Яка мета цього обмеження

Таким чином влада прагне запобігти заманюванню дітей у додатки функціями, що викликають залежність, і багато шкідливої реклами для них.

Очікується, що компанії подадуть до суду до того, як закони набудуть чинності в березні 2024 року.

Інші деталі

Зазначається, що "хрестовий похід" проти соціальних медіа в законодавчому органі штату Юта, є останнім відображенням того, як змінилося уявлення політиків про технологічні компанії, включно з республіканцями, які зазвичай орієнтовані на бізнес.

Такі технічні гіганти, як Facebook і Google, нестримно розвиваються вже понад десять років, але через занепокоєння щодо конфіденційності користувачів, ворожих висловлювань, дезінформації та шкідливого впливу на психічне здоров’я підлітків, законодавці зробили атаки Big Tech об’єднанням під час кампанії та почали намагатись приборкати їх, опинившись на посаді.

Закон штату Юта був підписаний у той самий день, коли генеральний директор TikTok розповів перед Конгресом про вплив платформи на психічне здоров’я підлітків.

Нагадаємо, у США заборонили користуватися застосунком TikTok з державних пристроїв.

Починаючи з 28 лютого, Білий дім дає всім федеральним агентствам 30 днів, щоб видалити застосунок з усіх державних пристроїв. Додаток, що належить Китаю, піддається все більшому контролю у Вашингтоні через проблеми безпеки.