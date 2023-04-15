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Вьетнам и США хотят углубить свои связи: детали

15 апреля 2023 17:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вьетнам и США хотят углубить свои связи: детали
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 15 апреля, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь и госсекретарь США Энтони Блинкен выразили желание углубить свои связи. Вашингтон стремится укрепить альянсы для противодействия все более напористому Китаю.

Об этом сообщает Reuters.

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Во время первого визита в страну Юго-Восточной Азии американский дипломат Блинкен встретился с высшими должностными лицами, в том числе с генеральным секретарем Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и премьер-министром Фам Минь Чинем. Главной темой была возможность улучшения двусторонних связей.

"Для президента Байдена, для Вашингтона это одни из самых динамичных и важнейших отношений, которые у нас были. За последние несколько десятилетий они прошли удивительный путь развития. Мы убеждены, что они могут и будут становиться еще сильнее", — сказал Блинкен на пресс-конференции.

Блинкен отметил, что остается непонятным, когда может быть достигнута договоренность о повышении уровня официальных связей. Он выразил надежду, что это может произойти "в ближайшие недели и месяцы".

Перед встречей Чинь заявил, что обе стороны стремятся поднять отношения "на новую высоту" после телефонного разговора в прошлом месяце между президентом Джо Байденом и главой правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, которая, по его словам, имела "большой успех".

Аналитики считают, что дипломатическая годовщина и звонок Байдена-Тронга могут привести к встрече между ними в июле или другим встречам на высоком уровне, хотя пока неясно, что именно будут означать обновленные связи.

Блинкен сказал журналистам, что безопасность является одним из ключевых компонентов отношений между двумя странами и отметил, что она растет, поскольку Вашингтон завершает отправку третьего военно-морского катера в поддержку береговой охраны Вьетнама.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Китай пытается усидеть на двух стульях. Он "старается продвигать мир" и "поддерживать Россию".

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