В'єтнам та США хочуть поглибити свої зв'язки: деталі
Сьогодні, 15 квітня, прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь і держсекретар США Ентоні Блінкен висловили бажання поглибити свої зв'язки. Вашингтон прагне зміцнити альянси для протидії все більш напористому Китаю.
Про це повідомляє Reuters.
Деталі
Під час свого першого візиту до країни Південно-Східної Азії американський дипломат Блінкен зустрівся з вищими посадовими особами, в тому числі з генеральним секретарем В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом і прем'єр-міністром Фам Мінь Чінем. Головною темою була можливість покращення двосторонніх зв'язків.
"Для президента Байдена, для Вашингтона це одні з найдинамічніших і найважливіших відносин, які ми мали. За останні кілька десятиліть вони пройшли дивовижний шлях розвитку. Ми переконані, що вони можуть і будуть ставати ще сильнішими", — сказав Блінкен на пресконференції.
Блінкен зазначив, що залишається незрозумілим, коли може бути досягнута домовленість про підвищення рівня офіційних зв'язків. Він висловив сподівання, що це може статися "в найближчі тижні і місяці".
Перед зустріччю Чінь заявив, що обидві сторони прагнуть підняти відносини "на нову висоту" після телефонної розмови минулого місяця між президентом Джо Байденом і головою правлячої Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, яка, за його словами, мала "великий успіх".
Аналітики вважають, що дипломатична річниця і дзвінок Байдена-Тронга можуть призвести до зустрічі між ними в липні або інших зустрічей на високому рівні, хоча поки неясно, що саме означатимуть оновлені зв'язки.
Блінкен сказав журналістам, що безпека є одним з ключових компонентів відносин між двома країнами, і зазначив, що вона зростає, оскільки Вашингтон завершує відправку третього військово-морського катера на підтримку берегової охорони В'єтнаму.
Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Китай намагається всидіти на двох стільцях. Він "намагається просувати мир" і "підтримувати Росію".