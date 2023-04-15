В'єтнам та США хочуть поглибити свої зв'язки: деталі

Прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь і держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Сьогодні, 15 квітня, прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь і держсекретар США Ентоні Блінкен висловили бажання поглибити свої зв'язки. Вашингтон прагне зміцнити альянси для протидії все більш напористому Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

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Під час свого першого візиту до країни Південно-Східної Азії американський дипломат Блінкен зустрівся з вищими посадовими особами, в тому числі з генеральним секретарем В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом і прем'єр-міністром Фам Мінь Чінем. Головною темою була можливість покращення двосторонніх зв'язків.

"Для президента Байдена, для Вашингтона це одні з найдинамічніших і найважливіших відносин, які ми мали. За останні кілька десятиліть вони пройшли дивовижний шлях розвитку. Ми переконані, що вони можуть і будуть ставати ще сильнішими", — сказав Блінкен на пресконференції.

Блінкен зазначив, що залишається незрозумілим, коли може бути досягнута домовленість про підвищення рівня офіційних зв'язків. Він висловив сподівання, що це може статися "в найближчі тижні і місяці".

Перед зустріччю Чінь заявив, що обидві сторони прагнуть підняти відносини "на нову висоту" після телефонної розмови минулого місяця між президентом Джо Байденом і головою правлячої Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, яка, за його словами, мала "великий успіх".

Аналітики вважають, що дипломатична річниця і дзвінок Байдена-Тронга можуть призвести до зустрічі між ними в липні або інших зустрічей на високому рівні, хоча поки неясно, що саме означатимуть оновлені зв'язки.

Блінкен сказав журналістам, що безпека є одним з ключових компонентів відносин між двома країнами, і зазначив, що вона зростає, оскільки Вашингтон завершує відправку третього військово-морського катера на підтримку берегової охорони В'єтнаму.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Китай намагається всидіти на двох стільцях. Він "намагається просувати мир" і "підтримувати Росію".