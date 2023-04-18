Выиграл миллион и не пришел: в Британии разыскивают победителя лотереи

Неизвестный купил выигрышный билет в Ворикшире, но его не могут найти. Фото: The Sun

В британском розыгрыше Millionaire Maker неизвестный участник лотереи выиграл приз — 1 миллион фунтов стерлингов (45,7 млн грн.) — и до сих пор не пришел за призом.

Известно, что выигрышный билет приобрели у Ворикшире. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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"Мы отчаянно пытаемся найти этого таинственного обладателя билета и соединить его с его выигрышем, этот удивительный приз может существенно изменить чью-то жизнь. Мы призываем всех, кто купил билет в этом районе, еще раз проверить свои старые билеты EuroMillions или посмотреть, где может скрываться пропавший. билет", — сказал Энди Картер, старший консультант по вопросам выигрышей в Национальной лотерее.

В компании призвали британцев "проверить карманы, кошельки и спинку дивана".

"Мы поставили шампанское на лед и скрестили пальцы, чтобы счастливый победитель вышел вперед и забрал свой выигрыш", — добавил Картер.

У победителя есть шесть месяцев, чтобы забрать выигрыш, а если он не появится, то деньги пойдут в фонд добрых дел.

По данным The Sun, первый розыгрыш Национальной лотереи состоялся 19 ноября 1994 года, когда семь победителей разделили джекпот в размере £5,8 млн. Самая большая сумма, когда-либо выигранная одним обладателем билета, составляла £42 млн и была выиграна в 1996 году.

Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских представителей букмекерского бизнеса.

В санкционном списке указаны ООО "Спортлото", ООО "Первая международная букмекерская компания", ООО "Бет.Ру", ООО "Кредитсервис".

Кроме того, санкции введены против зарегистрированных в Украине компаний – таких, как ООО "Париматч", Финансовая компания "Лео", ПокерматчUA.