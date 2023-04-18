Виграв мільйон і не прийшов: у Великій Британії розшукують переможця лотереї

Невідомий придбав виграшний квиток у Ворикширі, але його не можуть знайти. Фото: The Sun

У британському розіграші Millionaire Maker невідомий учасник лотереї виграв приз — 1 мільйон фунтів стерлінгів (45,7 млн грн.) — і досі не прийшов по приз.

Відомо, що виграшний квиток придбали у Ворикширі. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

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"Ми відчайдушно намагаємося знайти цього таємничого володаря квитка та поєднати його з його виграшем, цей дивовижний приз може суттєво змінити чиєсь життя. Ми закликаємо всіх, хто купив квиток у цьому районі, ще раз перевірити свої старі квитки EuroMillions або подивитися, де може ховатися зниклий квиток", — сказав Енді Картер, старший консультант із питань виграшів у Національній лотереї.

У компанії закликали британців "перевірити кишені, гаманці та спинку дивана".

"Ми поставили шампанське на лід і схрестили пальці, щоб щасливий переможець вийшов уперед і забрав свій виграш", — додав Картер.

Переможець має шість місяців, щоб забрати виграш, а якщо він не з'явиться, то гроші підуть у фонд добрих справ.

За даними The Sun, перший розіграш Національної лотереї відбувся 19 листопада 1994 року, коли сім переможців розділили джекпот у розмірі £5,8 млн. Найбільша сума, коли-небудь виграна одним власником квитка, становила £42 млн і була виграна в 1996 році.

Нагадаємо, Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти російських представників букмекерського бізнесу.

Так, у санкційному списку вказані ТОВ "Спортлото", ТОВ "Перша міжнародна букмекерська компанія", ТОВ "Бет.Ру", ТОВ "Кредитсервіс".

Крім того, санкції запроваджені проти зареєстрованих в Україні компаній - таких, як ТОВ "Париматч", Фінансова компанія "Лео", ПокерматчUA.