Военные аналитики рассказали, почему Пригожин захотел перебросить "вагнеровцев" в Африку

Евгений Пригожин и военные группировки ЧВК "Вагнер". Фото: Reuters

Стало известно, что Евгений Пригожин пытается восстановить ЧВК "Вагнер" в Африке. Причиной тому являются кадровые и финансовые проблемы после военного восстания в РФ 24 июня.

Об этом говорится в материале института изучения войны ISW.

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"Финансист группы Вагнера Евгений Пригожин, возможно, пытается восстановить Вагнера в Африке, и некоторые российские источники изображают эти усилия как необходимые для выживания Вагнера", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 августа в сети обнародовали кадры, на которых Евгений Пригожин утверждал, что находится в Африке и планирует увеличить свое присутствие в данном регионе.

Для чего "Вагнеру" Африка

В ответ некоторые источники рассказали, что в Нигере планируют заключить соглашение с "вагнеровцами" и таким образом "спасти" группировку от роспуска. Если это действительно произойдет, то это поможет ЧВК "Вагнер" сохранить свою независимость от Минобороны РФ.

"Пригожин начал медиа-кампанию, чтобы изобразить нигерцев как умоляющих о вмешательстве Вагнера, чтобы помочь Вагнеру заключить контракт с Нигером и таким образом спасти Вагнера", — говорят аналитики.

Кроме того, группировка имеет серьезные проблемы с персоналом и финансированием. Поэтому увеличение присутствия в Африке поможет определенным образом решить эту проблему.

"У "Вагнера" серьезные кадровые и финансовые проблемы из-за сокращения финансирования после восстания 24 июня и недавнего заявленного (но неподтвержденного) выхода из Беларуси", — говорится в сообщении.

Напомним, некоторые командиры группировки ЧВК "Вагнер" перешли в другие военные компании, связанные с Минобороны РФ. "Коллеги" обвинили их в измене, что может свидетельствовать о начале раскола в сообществе.