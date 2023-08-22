Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Военные аналитики рассказали, почему Пригожин захотел перебросить "вагнеровцев" в Африку arrow

Военные аналитики рассказали, почему Пригожин захотел перебросить "вагнеровцев" в Африку

22 августа 2023 07:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Военные аналитики рассказали, почему Пригожин захотел перебросить "вагнеровцев" в Африку
Евгений Пригожин и военные группировки ЧВК "Вагнер". Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Стало известно, что Евгений Пригожин пытается восстановить ЧВК "Вагнер" в Африке. Причиной тому являются кадровые и финансовые проблемы после военного восстания в РФ 24 июня.

Об этом говорится в материале института изучения войны ISW.

Читайте также:

"Вагнеровцы" в Африке

"Финансист группы Вагнера Евгений Пригожин, возможно, пытается восстановить Вагнера в Африке, и некоторые российские источники изображают эти усилия как необходимые для выживания Вагнера", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 августа в сети обнародовали кадры, на которых Евгений Пригожин утверждал, что находится в Африке и планирует увеличить свое присутствие в данном регионе.

Для чего "Вагнеру" Африка

В ответ некоторые источники рассказали, что в Нигере планируют заключить соглашение с "вагнеровцами" и таким образом "спасти" группировку от роспуска. Если это действительно произойдет, то это поможет ЧВК "Вагнер" сохранить свою независимость от Минобороны РФ.

"Пригожин начал медиа-кампанию, чтобы изобразить нигерцев как умоляющих о вмешательстве Вагнера, чтобы помочь Вагнеру заключить контракт с Нигером и таким образом спасти Вагнера", — говорят аналитики.

Кроме того, группировка имеет серьезные проблемы с персоналом и финансированием. Поэтому увеличение присутствия в Африке поможет определенным образом решить эту проблему.

"У "Вагнера" серьезные кадровые и финансовые проблемы из-за сокращения финансирования после восстания 24 июня и недавнего заявленного (но неподтвержденного) выхода из Беларуси", — говорится в сообщении.

Напомним, некоторые командиры группировки ЧВК "Вагнер" перешли в другие военные компании, связанные с Минобороны РФ. "Коллеги" обвинили их в измене, что может свидетельствовать о начале раскола в сообществе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости Украины 21 августа: базирование F-16 и оборонные договоренности

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз