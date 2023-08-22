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Військові аналітики розповіли, чому Пригожин захотів перекинути "вагнерівців" в Африку

22 серпня 2023 07:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Військові аналітики розповіли, чому Пригожин захотів перекинути "вагнерівців" в Африку
Євген Пригожин та військові угруповання ПВК "Вагнер". Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Стало відомо, що наразі Євген Пригожин намагається відновити ПВК "Вагнер" у Африці. Причиною цього є кадрові та фінансові проблеми після військового повстання у РФ 24 червня. 

Про це йдеться у матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

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"Фінансист групи Вагнера Євгеній Пригожин, можливо, намагається відновити Вагнера в Африці, і деякі російські джерела зображують ці зусилля як необхідні для виживання Вагнера", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що 21 серпня у мережі оприлюднили кадри, на яких Євген Пригожин стверджував, що перебуває у Африці і планує збільшити свою присутність у даному регіоні. 

Для чого "Вагнеру" Африка

У відповідь на це деякі джерела розповіли, що у Нігері планують укласти угоду з "вагнерівцями" і таким чином "врятувати" угруповання від розпуску. Якщо це дійсно станеться, то це допоможе ПВК "Вагнер" зберегти свою незалежність від Міноборони РФ. 

"Пригожин розпочав медіа-кампанію, щоб зобразити нігерців як благаючих про втручання Вагнера, щоб допомогти Вагнеру укласти контракт з Нігером і таким чином врятувати Вагнера", — кажуть аналітики. 

Окрім цього, угруповання має серйозні проблеми з персоналом та фінансуванням. Тож, збільшення присутності у Африці, допоможе певним чином вирішити цю проблему. 

"Вагнер" має серйозні кадрові та фінансові проблеми через скорочення фінансування після повстання 24 червня та нещодавнього заявленого (але непідтвердженого) виходу з Білорусі", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, деякі командири угруповання ПВК "Вагнер" перейшли до інших військових компаній, пов'язаних з Міноборони РФ. "Колеги" звинуватили їх у зраді, що може свідчити про початок розколу у спільноті. 

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