Військові аналітики розповіли, чому Пригожин захотів перекинути "вагнерівців" в Африку
Стало відомо, що наразі Євген Пригожин намагається відновити ПВК "Вагнер" у Африці. Причиною цього є кадрові та фінансові проблеми після військового повстання у РФ 24 червня.
Про це йдеться у матеріалі від інституту вивчення війни ISW.
"Вагнерівці" в Африці
"Фінансист групи Вагнера Євгеній Пригожин, можливо, намагається відновити Вагнера в Африці, і деякі російські джерела зображують ці зусилля як необхідні для виживання Вагнера", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 21 серпня у мережі оприлюднили кадри, на яких Євген Пригожин стверджував, що перебуває у Африці і планує збільшити свою присутність у даному регіоні.
Для чого "Вагнеру" Африка
У відповідь на це деякі джерела розповіли, що у Нігері планують укласти угоду з "вагнерівцями" і таким чином "врятувати" угруповання від розпуску. Якщо це дійсно станеться, то це допоможе ПВК "Вагнер" зберегти свою незалежність від Міноборони РФ.
"Пригожин розпочав медіа-кампанію, щоб зобразити нігерців як благаючих про втручання Вагнера, щоб допомогти Вагнеру укласти контракт з Нігером і таким чином врятувати Вагнера", — кажуть аналітики.
Окрім цього, угруповання має серйозні проблеми з персоналом та фінансуванням. Тож, збільшення присутності у Африці, допоможе певним чином вирішити цю проблему.
"Вагнер" має серйозні кадрові та фінансові проблеми через скорочення фінансування після повстання 24 червня та нещодавнього заявленого (але непідтвердженого) виходу з Білорусі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, деякі командири угруповання ПВК "Вагнер" перейшли до інших військових компаній, пов'язаних з Міноборони РФ. "Колеги" звинуватили їх у зраді, що може свідчити про початок розколу у спільноті.