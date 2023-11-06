Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Военные базы США на Ближнем Востоке атаковали беспилотники, — СМИ arrow

Военные базы США на Ближнем Востоке атаковали беспилотники, — СМИ

6 ноября 2023 12:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Военные базы США на Ближнем Востоке атаковали беспилотники, — СМИ
Американская военная база "Аль-Асад". Фото: Shafaq News
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Беспилотники обстреляли две американские военные базы Аль-Асад. Это произошло на западе Ирака и Аль-Танф на сирийско-иракско-иорданской границе.

Об этом пишет Shafaq News.

Читайте также:

Атака БпЛА на военные базы США на Ближнем Востоке

Источник издания рассказал, что два беспилотника нацелились на военную базу Айн Аль-Асад в Аль-Анбаре. Первый удар был нанесен вчера вечером, а второй — сегодня на рассвете. Вооруженным силам удалось сбить оба беспилотника.

Кроме того, третий беспилотник нацелился на окраины военной базы Аль-Танф на территории Сирии и был успешно перехвачен.

Отмечается, что эти события совпадают с региональным туром, инициированным сегодня премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа Аль-Судани из столицы Ирана Тегерана.

По словам представителя правительства Ирака, целью регионального тура является "общее понимание остановить агрессию в Газе, остановить расширение войны, сдержать ее, предотвратить ее распространение и активизировать инициативы по немедленному прекращению огня".

Напомним, что 31 октября военные Йемена объявили о запуске ракет и дронов в направлении Израиля, формально заявив о начале войны. Генерал Йемена Яхья Сарие Ану подтвердил эту информацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме