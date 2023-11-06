Военные базы США на Ближнем Востоке атаковали беспилотники, — СМИ

Американская военная база "Аль-Асад". Фото: Shafaq News

Беспилотники обстреляли две американские военные базы Аль-Асад. Это произошло на западе Ирака и Аль-Танф на сирийско-иракско-иорданской границе.

Об этом пишет Shafaq News.

Читайте также:

Атака БпЛА на военные базы США на Ближнем Востоке

Источник издания рассказал, что два беспилотника нацелились на военную базу Айн Аль-Асад в Аль-Анбаре. Первый удар был нанесен вчера вечером, а второй — сегодня на рассвете. Вооруженным силам удалось сбить оба беспилотника.

Кроме того, третий беспилотник нацелился на окраины военной базы Аль-Танф на территории Сирии и был успешно перехвачен.

Отмечается, что эти события совпадают с региональным туром, инициированным сегодня премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа Аль-Судани из столицы Ирана Тегерана.

По словам представителя правительства Ирака, целью регионального тура является "общее понимание остановить агрессию в Газе, остановить расширение войны, сдержать ее, предотвратить ее распространение и активизировать инициативы по немедленному прекращению огня".

Напомним, что 31 октября военные Йемена объявили о запуске ракет и дронов в направлении Израиля, формально заявив о начале войны. Генерал Йемена Яхья Сарие Ану подтвердил эту информацию.