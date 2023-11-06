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Військові бази США на Близькому Сході атакували безпілотники, — ЗМІ

6 листопада 2023 12:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Військові бази США на Близькому Сході атакували безпілотники, — ЗМІ
Американська військова база "Аль-Асад". Фото: Shafaq News
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Безпілотники обстріляли дві американські військові бази Аль-Асад. Це сталося на заході Іраку та Аль-Танф на сирійсько-іраксько-йорданському кордоні.

Про це пише Shafaq News.

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Джерело видання розповіло, що два безпілотники націлилися на військову базу Айн Аль-Асад в Аль-Анбарі. Перший удар було завдано вчора ввечері, а другий — сьогодні на світанку. Збройним силам вдалося збити обидва безпілотники.

Крім того, третій безпілотник націлився на околиці військової бази Аль-Танф на території Сирії та також був успішно перехоплений.

Зазначається, що ці події збігаються з регіональним туром, ініційованим сьогодні прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа Аль-Судані зі столиці Ірану Тегерана.

За словами представника уряду Іраку, метою регіонального туру є "спільне розуміння зупинити агресію в Газі, зупинити розширення війни, стримати її, запобігти її поширенню та активізувати ініціативи щодо негайного припинення вогню".

Нагадаємо, що 31 жовтня військові Ємену оголосили про запуск ракет і дронів у напрямку Ізраїлю, формально заявивши про початок війни. Генерал Ємену Яхья Саріє Ану підтвердив цю інформацію.

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