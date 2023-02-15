Военные США стреляли в Венеру – что известно

Военные ВМС США 300 раз стреляли в Венеру: что произошло
На фоне сообщений о неопознании летающих объектов в небе над США, Канадой и Китаем американские военные вспомнили забавный случай, когда они атаковали неизвестную цель в небе. Впоследствии оказалось, что это была Венера.
Об этом пишет IFLScience.
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Первая половина февраля 2023 г. запомнилась еще и сообщениями о том, что в небе над США обнаружили воздушные шары и другие пока неопознанные объекты. Сейчас уже известно о том, что американские ВВС сбили в небе на США и Канадой четыре из них. В то же время, над Китаем также заметили загадочный летучий объект, и такая же информация поступила и из Уругвая.
На фоне этих событий американские военные вспомнили еще один случай, когда им пришлось атаковать неизвестную цель в небе, которая, как оказалось, была планетой Венера.
Напомним, 4 февраля в США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар.
В Соединенных Штатах ее считали шпионским, тогда как Китай назвал ее метеорологическим зондом.