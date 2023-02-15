Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Военные ВМС США 300 раз стреляли в Венеру: что произошло arrow

Военные ВМС США 300 раз стреляли в Венеру: что произошло

15 февраля 2023 20:18
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Военные США стреляли в Венеру – что известно
Первая половина февраля 2023 года запомнилась еще и сообщениями об НЛО
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

На фоне сообщений о неопознании летающих объектов в небе над США, Канадой и Китаем американские военные вспомнили забавный случай, когда они атаковали неизвестную цель в небе. Впоследствии оказалось, что это была Венера.

Об этом пишет IFLScience.

Читайте также:

Подробности

Первая половина февраля 2023 г. запомнилась еще и сообщениями о том, что в небе над США обнаружили воздушные шары и другие пока неопознанные объекты. Сейчас уже известно о том, что американские ВВС сбили в небе на США и Канадой четыре из них. В то же время, над Китаем также заметили загадочный летучий объект, и такая же информация поступила и из Уругвая.

На фоне этих событий американские военные вспомнили еще один случай, когда им пришлось атаковать неизвестную цель в небе, которая, как оказалось, была планетой Венера.

Напомним, 4 февраля в США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар.

В Соединенных Штатах ее считали шпионским, тогда как Китай назвал ее метеорологическим зондом.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

21:04 За голову нового лидера "Аль-Каиды" назначили вознаграждение в $10 миллионов

20:56 За голову нового лидера "Аль-Каиды" назначили вознаграждение в $10 миллионов

20:46 Известны составы команд на "чемпионский" матч АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сити": Зинченко в основе

20:45 Станет прохладнее: прогноз погоды в Украине на завтра

20:28 В Украине повестки в суд начали посылать в Viber: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:23 Ярослава Магучих выиграла шестой подряд старт в сезоне

20:06 Эксперт спрогнозировал цены на продукты питания в 2023 году

20:01 Резников "совершенно уверен", что Украина получит от союзников истребители

19:59 Теплая вода растапливает ледник "судного дня", — ученые

19:47 Максим Шацких рассказал о чемпионских амбициях "Динамо" и "Днепра-1"

Новина з відео

19:20 Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором

Новина з відео

19:10 Умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27

Новина з відео

18:33 Оккупанты обсуждают острое желание увольнения из рядов ВС рф: перехват ГУР

Новина з відео

17:16 "Но немного я в за**бе": Дантес написал песню о трудностях воспитания детей

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:40 В Киев прибыл с визитом премьер-министр Швеции

Новина з відео

15:21 В ВСУ объяснили, что за воздушные шары запускает россия над Киевщиной и с какой целью

Новина з відео

13:36 Обстрел многоэтажки в Покровске: известно о 12 раненых

Новина з відео

13:35 Камалия в Пакистане презентовала свою первую песню на родном языке мужа и клип на нее

Новина з відео

12:37 "Мощное обострение": Гайдай назвал самые горячие точки фронта в Луганской области

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Эксклюзив

09:00 Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

Актуальное по теме

None 15 Февраль 21:04

За голову нового лидера "Аль-Каиды" назначили вознаграждение в $10 миллионов

None 15 Февраль 20:39

За голову нового лидера "Аль-Каиды" назначили вознаграждение в $10 миллионов

None 15 Февраль 20:45

Известны составы команд на "чемпионский" матч АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сити": Зинченко в основе

None 15 Февраль 20:45

Станет прохладнее: прогноз погоды в Украине на завтра

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB