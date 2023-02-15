Військові США стріляли у Венеру - що відомо

Перша половина лютого 2023 року запам'яталася ще й повідомленнями про НЛО

На тлі повідомлень про неопізнанні літаючі об'єкти у небі над США, Канадою та Китаєм американські військові згадали кумедний випадок, коли вони атакували невідому ціль у небі. Згодом виявилося, що то була Венера.

Про це пише IFLScience.

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Перша половина лютого 2023 року запам'яталася ще й повідомленнями про те, що в небі над США виявили повітряні кулі та інші поки непізнані об'єкти. Зараз вже відомо про те, що американські ВПС збили в небі на США і Канадою чотири з них. Водночас над Китаєм також помітили загадковий летючий об'єкт, і така ж інформація надійшла і з Уругваю.

На тлі цих подій американські військові згадали про ще один випадок, коли їм довелося атакувати невідому ціль в небі, яка, як виявилося, була планетою Венера.

Нагадаємо, 4 лютого у США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю.

У Сполучених Штатах її вважали шпигунською, тоді як Китай назвав її метеорологічним зондом.