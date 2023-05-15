Военный эксперт рассказал, почему в РФ произошло падение авиации: эксклюзив Новини.LIVE

Российский вертолет Ми-8. Фото: росСМИ

Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, почему в РФ произошло массовое падение военных самолетов и вертолетов. Он уверен, что это работало российское ПВО.

Об этом Андрей Крамаров рассказал в эфире Новини.LIVE.

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Падение авиации в России

Крамаров считает, что падение авиации в Брянской области произошло из-за работы российской ПВО.

"Я уверен, что это их зенитно-ракетные войска сбивали собственные борты. Это прекрасное их достижение. Пять бортов в час это очень хороший результат для любой системы", — сказал Крамаров.

Военный эксперт отметил, что у россиян есть проблемы с системой "свой-чужой". По его словам, в РФ она работала очень плохо. Крамаров рассказал, что некоторые россияне полагают, что украинцы испортили их систему.

По словам эксперта, основанием для сбития авиации могла быть работа ГУР МО или другого подразделения ВСУ. Он отметил, что было бы интересно узнать условия, созданные для авиакатастроф в России.

Крамаров также сообщил, что упавшая в РФ авиация использовалась оккупантами для обстрелов Украины.

Зачем ПВО РФ сбила свою авиацию

По словам военного эксперта, в России часто случаются случаи с БпЛА. Возможно, это создало предпосылки для паники граждан РФ. После этого оккупанты начали работать по всему, что летает, ведь очень испугались.

"Кто-то испугался на командном пункте и отдал приказ сбивать все, что летит", — добавил Крамаров.

Напомним, украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya назвал причину, по которой могло произойти массовое падение авиации РФ. По его словам, это был "дружеский огонь".

Также мы писали, что в Брянской области РФ недавно произошла авиакатастрофа. Официально подтверждено падение вертолета Ми-8, однако в сети распространяется информация, что потерпели крах сразу четыре летательных аппарата — истребитель Су-34, штурмовик Су-25 и два вертолета россиян. Информация о масштабах авиакатастрофы, а также вероятность того, что летательные аппараты были сбиты российским ПВО, повлекла за собой волну истерических сообщений в Telegram-каналах так называемых военкоров и Z-патриотов.