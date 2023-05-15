Військовий експерт розповів, чому в РФ сталося падіння авіації: ексклюзив Новини.LIVE

Російський гелікоптер Мі-8. Фото: росЗМІ

Військовий експерт Андрій Крамаров розповів, чому в РФ сталося масове падіння військових літаків та гелікоптерів. Він впевнений, що це працювала російська ППО.

Про це Андрій Крамаров розповів в ефірі Новини.LIVE.

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Крамаров вважає, що падіння авіації у Брянській області сталося через роботу російської ППО.

"Я впевнений, що це їхні зенітно-ракетні війська позбивали власні борти. Це прекрасне їх досягнення. П'ять бортів за годину це дуже гарний результат для будь-якої системи", — сказав Крамаров.

Військовий експерт зазначив, що у росіян є проблеми із системою "свій-чужий". За його словами, в РФ вона працювала доволі погано. Крамаров розповів, що деякі росіяни вважають, що українці зіпсували їхню систему.

За словами експерта, підставою для збиття авіації могла бути робота ГУР МО або іншого підрозділу ЗСУ. Він зазначив, що було б цікаво дізнатися про умови, які були створені для авіакатастроф у Росії.

Крамаров також повідомив, що авіація, яка впала в РФ, використовувалася окупантами для обстрілів України.

Навіщо ППО РФ збила свою авіацію

За словами військового експерта, у Росії часто трапляються випадки з БпЛА. Можливо, це створило передумови для паніки громадян РФ. Після цього окупанти почали працювати по всьому, що літає, адже дуже злякалися.

"Хтось перелякався на командному пункті та віддав наказ збивати все, що летить", — додав Крамаров.

Нагадаємо, український пілот Вадим Ворошилов з позивним Karaya назвав причину, через яку могло статися масове падіння авіації РФ. За його словами, це був "дружній вогонь".

Також ми писали, що у Брянській області РФ нещодавно сталася авіакатастрофа. Офіційно підтверджено падіння гелікоптера Мі-8, однак у мережі шириться інформація, що зазнали краху одразу чотири літальні апарати — винищувач Су-34, штурмовик Су-25 і два вертольоти росіян. Інформація про масштаби авіакатастрофи, а також імовірність того, що літальні апарати були збиті російською ППО, спричинила хвилю істеричних дописів у Telegram-каналах так званих воєнкорів та Z-патріотів.