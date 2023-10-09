"Он мертв": в Армии Израиля высказались о судьбе лидера ХАМАС
Руководитель группировки ХАМАС в Газе Яхья Синвар, по информации ЦАХАЛ, считается мертвым. Он возглавлял операцию по вторжению боевиков в Израиль.
Об этом пишет The Times Of Israel.
Что говорит военный
"Яхья Синвар — командующий кампанией, и он мертв", — сообщил главный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Хагари во время сегодняшней пресс-конференции.
Кроме того, военный израильской армии добавил, что "военное и политическое руководство ХАМАСа, все его активы уязвимы и обречены".
Однако пока нет точной информации о смерти Яхья Синвара.
Удары по боевикам ХАМАСа
Отметим, что военная авиация Израиля нанесла массированные удары по Сектору Газы. Цель такой атаки – "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".
Напомним, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что террористическая организация ХАМАС совершила военные преступления. По его словам, пришло время "уничтожить террористическую инфраструктуру".