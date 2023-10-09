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"Он мертв": в Армии Израиля высказались о судьбе лидера ХАМАС

9 октября 2023 13:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Он мертв": в Армии Израиля высказались о судьбе лидера ХАМАС
Лидер ХАМАС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Руководитель группировки ХАМАС в Газе Яхья Синвар, по информации ЦАХАЛ, считается мертвым. Он возглавлял операцию по вторжению боевиков в Израиль.

Об этом пишет The Times Of Israel.

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"Яхья Синвар — командующий кампанией, и он мертв", — сообщил главный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Хагари во время сегодняшней пресс-конференции.

Кроме того, военный израильской армии добавил, что "военное и политическое руководство ХАМАСа, все его активы уязвимы и обречены".

Однако пока нет точной информации о смерти Яхья Синвара.

Удары по боевикам ХАМАСа

Отметим, что военная авиация Израиля нанесла массированные удары по Сектору Газы. Цель такой атаки – "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".

Напомним, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что террористическая организация ХАМАС совершила военные преступления. По его словам, пришло время "уничтожить террористическую инфраструктуру".

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