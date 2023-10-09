"Він мертвий": в Армії Ізраїлю висловилися про долю лідера ХАМАС

Лідер ХАМАС

Керівник угруповання ХАМАС у Газі Яхья Синвар, за інформацією ЦАХАЛ, вважається мертвим. Він очолював операцію щодо вторгнення бойовиків в Ізраїль.

Про це пише The Times Of Israel.

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Що каже військовий

"Яхья Синвар — командувач кампанії, і він мертвий", — повідомив головний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Хагарі під час сьогоднішньої прес-конференції.

Крім того, військовий ізраїльської армії додав, що "військове та політичне керівництво ХАМАСу, всі його активи вразливі та приречені".

Проте наразі немає точної інформації щодо смерті Яхья Синвара.

Удари по бойовиках ХАМАСу

Зазначимо, що військова авіація Ізраїлю завдала масованих ударів по Сектору Гази. Мета такої атаки — "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Нагадаємо, посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що терористична організація ХАМАС скоїла воєнні злочини. За його словами, прийшов час "знищити терористичну інфраструктуру".