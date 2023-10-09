Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow "Він мертвий": в Армії Ізраїлю висловилися про долю лідера ХАМАС arrow

"Він мертвий": в Армії Ізраїлю висловилися про долю лідера ХАМАС

9 жовтня 2023 13:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Він мертвий": в Армії Ізраїлю висловилися про долю лідера ХАМАС
Лідер ХАМАС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Керівник угруповання ХАМАС у Газі Яхья Синвар, за інформацією ЦАХАЛ, вважається мертвим. Він очолював операцію щодо вторгнення бойовиків в Ізраїль.

Про це пише The Times Of Israel.

Читайте також:

Що каже військовий

"Яхья Синвар — командувач кампанії, і він мертвий", — повідомив головний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Хагарі під час сьогоднішньої прес-конференції. 

Крім того, військовий ізраїльської армії додав, що "військове та політичне керівництво ХАМАСу, всі його активи вразливі та приречені".

Проте наразі немає точної інформації щодо смерті Яхья Синвара. 

Удари по бойовиках ХАМАСу

Зазначимо, що військова авіація Ізраїлю завдала масованих ударів по Сектору Гази. Мета такої атаки — "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Нагадаємо, посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що терористична організація ХАМАС скоїла воєнні злочини. За його словами, прийшов час "знищити терористичну інфраструктуру".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья та Галлахер залишать "Челсі": куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз