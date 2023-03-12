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"Он похож на заключенного концлагеря": Саакашвили на грани смерти, — Sky News

12 марта 2023 23:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Михеил Саакашвили
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится на грани смерти в больнице, куда его перевели из тюрьмы. Сейчас его вес составляет — 64 килограмма.

Об этом сообщает SkyNews.

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Подробности

Sky News пытались пообщаться с Саакашвили в больнице, однако им отказали. Журналисты британского издания смогли передать вопросы бывшему президенту Грузии через его адвоката и получить ответы, написанные от руки.

"Сначала я весил 120 килограммов, сейчас — 64. Если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. Я все время в постели, мои кости распадаются, и это причиняет адскую боль", — рассказал Саакашвили.

Что касается его здоровья, он написал: "Я все время нахожусь в постели, мои кости разрушаются, и это вызывает невыносимую боль".

Адвокат бывшего президента Грузии Шалва Хачапуридзе сообщил, что состояние его подзащитного ухудшается с каждым днем.

"Это ужасная ситуация. Он похож на заключенного концлагеря в нацистской Германии", — подчеркнул Хачапуридзе.

Саакашвили также решил обратиться к гражданам Грузии, устроившим протесты из-за закона об "иноагентах".

"Будьте очень бдительны, будьте готовы мобилизоваться в кратчайшие сроки из-за мстительных настроений режима олигархов", — написал он в своей переписке со Sky News.

Ответы Саакашвили

Ответы Саакашвили

Отметим, что в прошлом месяце в апелляционном суде было заслушано заявление независимого эксперта о том, что Саакашвили был отравлен в тюрьме. Грузинские власти исключают такую возможность и не позволяют перевести его на лечение в Европу.

Напомним, правительство Грузии и их покровитель в лице политика и бизнесмена Бидзина Иванишвили освободят арестованного экс-президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили только в случае очень серьезных санкций.

Также мы писали, что гражданина Украины, третьего президента Грузии Михаэля Саакашвили путин ненавидит из-за удачных реформ. Президент россии не смог смириться с положительными изменениями в Грузии за время президентства Саакашвили.

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