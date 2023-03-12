"Він схожий на в'язня концтабору": Саакашвілі на межі смерті, — Sky News
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі знаходиться на межі смерті в лікарні, куди його перевели з в'язниці. Наразі його вага становить — 64 кілограми.
Про це повідомляє SkyNews.
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Sky News намагалися поспілкуватися з Саакашвілі у лікарні, однак їм відмовили. Журналісти британського видання змогли передати запитання колишньому президенту Грузії через його адвоката й отримати відповіді, написані від руки.
"Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз – 64. Якщо я стану менше ніж 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність. Я весь час в ліжку, мої кістки розпадаються, і це завдає пекельного болю", — розповів Саакашвілі.
Що стосується його здоров'я, він написав: "Я весь час перебуваю в ліжку, мої кістки руйнуються, і це викликає нестерпний біль".
Адвокат колишнього президента Грузії Шалва Хачапурідзе повідомив, що стан його підзахисного погіршується з кожним днем.
"Це жахлива ситуація. Він схожий на в'язня концтабору в нацистській Німеччині", — наголосив Хачапурідзе.
Саакашвілі також вирішив звернутися до громадян Грузії, які влаштували протести через закон про "іноагентів".
"Будьте дуже пильні, будьте готові мобілізуватися в найкоротші терміни через мстиві настрої режиму олігархів", — написав він у своєму листуванні зі Sky News.
Зазначимо, що минулого місяця в апеляційному суді було заслухано заяву незалежного експерта про те, що Саакашвілі був отруєний під час перебування у в'язниці. Грузинська влада відкидає таку можливість та не дозволяє перевести його на лікування до Європи.
Нагадаємо, уряд Грузії та їх покровитель в особі політика та бізнесмена Бідзіна Іванішвілі звільнять заарештованого експрезидента Грузії та громадянина України Михайла Саакашвілі лише у разі дуже серйозних санкцій.
Також ми писали, що громадянина України, третього президента Грузії Міхаеля Саакашвілі путін ненавидить через вдалі реформи. Президент рф не зміг змиритися з позитивними змінами в Грузії за час президентства Саакашвілі.