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Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

4 февраля 2023 08:00
tompson.jpg - Дилан Томпсон
Дилан Томпсон
Журналист
Когда ожидать поставок истребителей F-16 в Украину
Эксклюзивное интервью с американской конгрессвумен Марси Каптур
tompson.jpg - Дилан Томпсон
Дилан Томпсон
Журналист

Почему Штаты тянут с поставками Киеву истребителей F-16? Что может стать "домашним заданием" для того, чтобы Украина всё-таки получила самолеты, которые достаточно давно в её оружейном запросе? И какова позиция людей, от которых во многом зависит американская политика в отношении Украины — конгрессменов? Об этом наш разговор с одной из наиболее про-украинских конгрессвумен, Марси Каптур.

Марси в Конгрессе знает по именам абсолютно всех, ведь она тут уже 40 лет. С кем-то работала в одном комитете, с кем-то выезжала с официальными поездками, кто-то вместе с ней был соавтором законопроектов. Месяц назад конгрессвумен Каптур официально признали "женщиной, которая работает в Конгрессе дольше всех других законодателей". Ведь свои первые выборы она выиграла еще в 1982 году и с тех пор ни разу не уступала. Так что в новом созыве Марси начала работать свой 21-й срок!

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Эти долгие годы в каждом созыве она представляет один и тот же округ в штате Огайо, где среди избирателей много украинцев. Не удивительно, что она стала со-председателем Украинского кокуса — группы поддержки Украины.  

Марсі Каптур
Марси Каптур. Фото: kaptur.house.gov

— Миссис Каптур, в чем по-вашему основная проблема с предоставлением Украине F-16?

— Это не то решение, которое Соединенные Штаты должны принимать самостоятельно. Я думаю, что Америка должна быть частью коалиции. Это ведь сложный вопрос, и в его решении должны участвовать многие страны. Мы не сомневаемся, что украинцы отличные пилоты, и со временем будет обучено всё больше ваших летчиков чтобы помочь Украине выиграть эту войну. Но мы должны работать в коалиции!

— Что касается обучения, то я от многих ваших коллег слышу, что если у Украины будет заранее сформирована команда пилотов и группа технических специалистов, которые будут готовы обслуживать эти самолеты, шансы на их получение резко вырастут. Конгресс ведь в прошлом году даже голосовал за выделение ста миллионов долларов для финансирования такого тренинга. Вы верите, что это можно организовать в короткие сроки?

— Пока сложно сказать. Мы сейчас только обсуждаем бюджет. Президент встречается со спикером Палаты представителей, Кевином Маккарти. И сложно предсказывать что-то, говоря о бюджете, потому что он еще формируется.

Скажу одно: обязательства, которые мы взяли на себя в декабре прошлого года по финансированию Украины (был утвержден пакет на 45 миллиардов долларов — ред.) — выполняются. Эти средства расходуются уже сейчас, мы выделили достаточно средств на 2023-й год. Поэтому я глубоко уверена, что Украина от этого серьезно выиграет. Ну, а что касается бюджета 2024-го года, то обсуждения еще только предстоят.

А вот пилоты... В Украине есть высококлассные пилоты, но когда вдруг меняется военная техника, которую им предстоит эксплуатировать, это конечно требует дополнительной подготовки.

F-16
Самолет F-16. Фото: REUTERS

А любые наши решения по поводу обучения украинцев необходимо согласовывать со многими другими странами. Наше Министерство обороны и наша исполнительная власть должны принимать эти решения в координации с европейскими партнерами.

Детали

Полного согласия с партнерами по ЕС касательно истребителей для Украины пока что нет. Противником этой идеи выступили даже не только традиционный скептики — Париж и Берлин — но и Лондон, что неожиданно. В аппарате нового премьер-министра назвали такой шаг "преждевременным" и заявили, что в первую очередь "нужно длительное обучение". Вот почему программа подготовки украинских пилотов в Штатах могла бы снять многие возражения европейцев. Да и американской администрации дать уверенность, что их техника будет в надежных руках, раз уж они сами летчиков готовили.

Марсі Каптур
Марси Каптур. Фото: Representative Marcy Kaptur / Facebook

Долгое время препятствием была неформальная договоренность приостановить обучение украинских военных на территории США, проводить тренинги только в Европе. Но после того, как первую группу военнослужащих принял Форт Силл, на программу обучения по использованию систем "Пэтриот", прецедент создан, можно договариваться и о других тренингах и курсах подготовки непосредственно в США.  

— Миссис Каптур, а откуда берутся сомнения?

— Этот вопрос давно ведь обсуждается — можно ли выделить те самолеты, которые хочет получить Украина. Я знаю, какие замечательные украинские летчики и что они недостаточно оснащены.

Но тут ведь вопрос — выделение какой техники может привести к ответным действиям со стороны россии. Любые шаги должны быть сделаны очень тщательно и предприниматься постепенно. Что касается идеи обучения пилотов, я бы поддержала это вместе с нашими европейскими союзниками, если они согласятся.

Марсі Каптур
Марси Каптур. Фото: kaptur.house.gov

— То есть, оружие, которое получает Украина, по-прежнему выделяется с оглядкой на вероятность возможной эскалации?

— Я думаю, что после того, как война перешла в затяжную фазу, каждый последующий шаг нужно делать очень осторожно. Да, Украина отлично справляется с тем оборудованием, которое сейчас использует. Но тут нельзя допустить резких или безответственных решений. До сих пор конфликт удавалось сдерживать от перерастания в горячую фазу до определенной степени, как бы трудно это ни было. И с военной точки зрения это правильное решение, ведь оно привело к тому, что Украина смогла добиться успеха. И НАТО, и Европа на данном этапе выстроили определенный баланс. И это было нелегко, особенно для украинцев.

Да, мы прекрасно понимаем, что Украине нужно оружие. Мы это понимаем! Мы понимаем, что им нужны дополнительные силы. Но помогать в этом нужно максимально ответственно — и только тогда это позволит двигаться к победе.

Фото: Representative Marcy Kaptur / Facebook

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