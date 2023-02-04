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Винищувачі F-16 для України: погляд з Конгресу США

4 лютого 2023 08:00
tompson.jpg - Ділан Томпсон
Ділан Томпсон
Журналіст
Коли чекати на поставки винищувачів F-16 в Україну
Ексклюзивне інтерв'ю з американською конгресвумен Марсі Каптур
tompson.jpg - Ділан Томпсон
Ділан Томпсон
Журналіст

Чому Штати тягнуть з постачанням Києву винищувачів F-16? Що може стати "домашнім завданням" для того, щоб Україна таки отримала літаки, які досить давно у її збройовому запиті? І якою є позиція людей, від яких багато в чому залежить американська політика щодо України — конгресменів? Про це наша розмова з однією з найбільш проукраїнських конгресвумен, Марсі Каптур.

Марсі в Конгресі знає всіх поіменно, адже вона тут вже 40 років. З кимось працювала в одному комітеті, з кимось виїжджала з офіційними поїздками, хтось разом із нею був співавтором законопроектів. Місяць тому конгресвумен Каптур офіційно визнали "жінкою, яка працює в Конгресі довше за всіх інших законодавців". Адже свої перші вибори вона виграла ще у 1982 році і з того часу жодного разу не поступалася. Тож у новому скликанні Марсі почала працювати свій 21-й термін!

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Ці довгі роки у кожному скликанні вона представляє один і той самий округ в штаті Огайо, де серед виборців багато українців. Не дивно, що вона стала співголовою Українського кокусу — групи підтримки України.

Марсі Каптур
Марсі Каптур. Фото: kaptur.house.gov

— Місіс Каптур, у чому на вашу думку основна проблема з наданням Україні F-16?

— Це не те рішення, яке Сполучені Штати мають ухвалювати самостійно. Я думаю, що Америка має бути частиною коаліції. Адже це складне питання, і в його вирішенні повинні брати участь багато країн. Ми не сумніваємося, що українці чудові пілоти, і згодом буде навчено дедалі більше ваших льотчиків, щоб допомогти Україні виграти цю війну. Але ми маємо працювати в коаліції!

— Щодо навчання, то я від багатьох ваших колег чую, що, якщо Україна матиме заздалегідь сформовану команду пілотів і групу технічних фахівців, які будуть готові обслуговувати ці літаки, шанси на їхнє отримання різко зростуть. Адже Конгрес минулого року навіть голосував за виділення ста мільйонів доларів для фінансування такого тренінгу. Ви вірите, що це можна організувати за короткий термін?

— Поки що складно сказати. Ми зараз лише обговорюємо бюджет. Президент зустрічається зі спікером Палати представників, Кевіном Маккарті. І складно пророкувати щось, говорячи про бюджет, бо він ще формується.

Скажу одне: зобов'язання, які ми взяли на себе у грудні минулого року щодо фінансування України (було затверджено пакет на 45 мільярдів доларів — ред.), — виконуються. Ці кошти витрачаються вже зараз, ми виділили достатньо коштів на 2023 рік. Тому я глибоко впевнена, що Україна від цього серйозно виграє. Ну, а щодо бюджету 2024-го року, то обговорення ще тільки чекають.

А ось пілоти... В Україні є висококласні пілоти, але коли раптом змінюється військова техніка, яку вони мають експлуатувати, це звичайно потребує додаткової підготовки.

F-16
Літак F-16. Фото: REUTERS

А будь-які наші рішення щодо навчання українців необхідно узгоджувати з багатьма іншими країнами. Наше Міністерство оборони та наша виконавча влада повинні приймати ці рішення у координації з європейськими партнерами.

Деталі

Повної згоди з партнерами з ЄС щодо винищувачів для України поки що немає. Противником цієї ідеї виступили навіть не лише традиційні скептики — Париж та Берлін — а й Лондон, що несподівано. В апараті нового прем'єр-міністра назвали такий крок "передчасним" і заявили, що насамперед "потрібне тривале навчання". Ось чому програма підготовки українських пілотів у Штатах могла б зняти багато заперечень європейців. Та й американській адміністрації дати впевненість, що їхня техніка буде в надійних руках, якщо вже вони самі льотчиків готували.

Марсі Каптур
Марсі Каптур. Фото: Representative Marcy Kaptur / Facebook

Довгий час на заваді була неформальна домовленість призупинити навчання українських військових на території США, проводити тренінги лише в Європі. Але після того, як першу групу військовослужбовців прийняв Форт Сілл, на програму навчання з використання систем "Петріот", прецедент створено, можна домовлятися і про інші тренінги та курси підготовки безпосередньо в США.

— Місіс Каптур, а звідки беруться сумніви?

— Це питання давно обговорюється — чи можна виділити ті літаки, які хоче отримати Україна. Я знаю, які чудові українські льотчики, і що вони недостатньо оснащені.

Але тут питання — виділення якої техніки може призвести до дій у відповідь з боку росії. Будь-які кроки повинні бути зроблені дуже ретельно і робитися поступово. Щодо ідеї навчання пілотів, я б підтримала це разом із нашими європейськими союзниками, якщо вони погодяться.

Марсі Каптур
Марсі Каптур. Фото: kaptur.house.gov

— Тобто зброя, яку отримує Україна, як і раніше, виділяється з огляду на ймовірність можливої ескалації?

— Я думаю, що після того, як війна перейшла до затяжної фази, кожен наступний крок треба робити дуже обережно. Так, Україна чудово справляється з тим обладнанням, яке зараз використовує. Але тут не можна допустити різких чи безвідповідальних рішень. Досі конфлікт вдавалося стримувати від переростання в гарячу фазу до певної міри, хоч би як важко це було. І з військової точки зору це правильне рішення, адже воно призвело до того, що Україна змогла досягти успіху. І НАТО, і Європа на даному етапі побудували певний баланс. І це було нелегко, особливо для українців.

Так, ми чудово розуміємо, що Україні потрібна зброя. Ми це розуміємо! Ми розуміємо, що їм потрібні додаткові сили. Але допомагати в цьому потрібно максимально відповідально — і лише тоді це дозволить рухатись до перемоги.

Фото: Representative Marcy Kaptur / Facebook

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