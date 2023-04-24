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Истребители F-16: в Белом доме прокомментировали передачу самолетов Украине

24 апреля 2023 23:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Истребители F-16: в Белом доме прокомментировали передачу самолетов Украине
Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В настоящее время США не рассматривают передачу Украине F-16 в ближайшее время. Сейчас основное внимание сосредоточено на оказании помощи, которая потребуется в ближайшие недели или месяцы.

Об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге.

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"Вы слышали, как президент Байден говорил, что передача Украине F-16 пока не рассматривается. То, на чем мы сейчас сосредоточены, это возможности, которые, по словам самих украинцев, действительно нужны в течение ближайших недель и месяцев", — отметил Кирби.

Он подчеркнул, что власти США находятся в постоянном контакте с представителями Украины.

"Мы почти каждый день постоянно обсуждаем с украинцами, какие возможности им нужны в первую очередь", — подчеркнул координатор Совета нацбезопасности.

Чиновник также напомнил, что вопрос потребностей Украины обсуждался на встрече в формате "Рамштайн", где участники подняли тему усиления ПВО и предоставления боеприпасов.

Напомним, недавно в Воздушных Силах рассказали, чем столь важны для Украины истребители F-16. Там обозначили восемь причин для того, чтобы получить самолеты.

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