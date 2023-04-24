Винищувачі F-16: у Білому домі прокоментували передачу літаків Україні
Наразі США не розглядають передачу Україні F-16 найближчим часом. Зараз основна увага зосереджена на наданні допомоги, яка знадобиться у найближчі тижні чи місяці.
Про це розповів координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу.
Винищувачі F-16 для України
"Ви чули, як президент Байден говорив, що передача Україні F-16 поки не розглядається. Те, на чому ми зараз зосереджені, це можливості, які, за словами самих українців, їм справді потрібні протягом найближчих тижнів та місяців", — зазначив Кірбі.
Він підкреслив, що влада США перебуває у постійному контакті з представниками України.
"Ми майже щодня постійно обговорюємо з українцями, які можливості їм потрібні насамперед", — наголосив координатор Ради нацбезпеки.
Чиновник також нагадав, що питання потреб України обговорювалося на зустрічі у форматі "Рамштайн", де учасники порушили тему посилення ППО та надання боєприпасів.
Нагадаємо, нещодавно у Повітряних Силах розповіли, чим так важливі для України винищувачі F-16. Там окреслили вісім причин для того, аби отримати літаки.