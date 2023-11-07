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Высокопоставленные чиновники США давят на Конгресс для оказания помощи Украине

7 ноября 2023 17:09
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Высокопоставленные чиновники США давят на Конгресс для оказания помощи Украине
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Главы министерств и департаментов США написали обращение к лидерам Конгресса с просьбой профинансировать помощь Украине на 11,8 миллиарда долларов. Это сумма из дополнительному бюджетному запросу Джа Байдена.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Письмо высокопоставленных чиновников США в Конгресс

Руководители Министерства финансов, Министерства обороны и Государственного департамента США вместе с руководителем USAID написали письмо лидерам Конгресса, в котором призвали пустить 11,8 миллиарда долларов из дополнительного бюджета на помощь Украине.

Письмо было опубликовано во вторник, 7 ноября.

"Это финансирование обеспечивается беспрецедентным уровнем надежного надзора и прозрачности, а также значительной бюджетной поддержкой со стороны Европейского Союза, других партнеров "Большой семерки" и Международного валютного фонда", — говорится в письме.

Еще в октябре администрация Байдена запросила у Конгресса 106 миллиардов долларов на военную и гуманитарную помощь Украине и Израилю, а также гуманитарную помощь Сектору Газы.

Администрация подчеркнула, что законодатели обязаны поддерживать союзников США, противостоящих тирании и агрессии в мире.

Напомним, Конгресс не смог принять решение о дополнительном финансировании. Поэтому Белый дом предупредил, что отныне США будут предоставлять меньшие пакеты военной помощи Украине.

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