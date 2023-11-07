Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Високопосадовці США тиснуть на Конгрес задля надання допомоги Україні arrow

Високопосадовці США тиснуть на Конгрес задля надання допомоги Україні

7 листопада 2023 17:09
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Високопосадовці США тиснуть на Конгрес задля надання допомоги Україні
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Очільники міністерств та департаментів США написали звернення до лідерів Конгресу з проханням профінансувати допомогу Україні на 11,8 мільярда доларів. Це сума з додаткового бюджетного запиту Джа Байдена

Про це повідомляє видання The Guardian.

Читайте також:

Лист високопосадовців США до Конгресу

Очільники Міністерства фінансів, Міністерства оборони та Державного департаменту США разом з керівником USAID написали лист до лідерів Конгресу, у якому закликали пустити 11,8 мільярда доларів з додаткового бюджету на допомогу Україні. 

Лист було опубліковано у вівторок, 7 листопада. 

"Це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного нагляду та прозорості, а також значною бюджетною підтримкою з боку Європейського Союзу, інших партнерів "Великої сімки" та Міжнародного валютного фонду", — йдеться у листі. 

Ще у жовтні адміністрація Байдена запросила у Конгресу 106 мільярдів доларів на військову та гуманітарну допомогу Україні та Ізраїлю, а також гуманітарну допомогу для Сектора Гази. 

Адміністрація наголосила, що законодавці зобовʼязані підтримувати союзників США, які протистоять тиранії та агресії у світі.

Нагадаємо, Конгрес не зміг ухвалити рішення щодо додаткового фінансування. Через це Білий дім попередив, що відтепер США надаватимуть менші пакети військової допомоги Україні.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі