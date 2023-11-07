Високопосадовці США тиснуть на Конгрес задля надання допомоги Україні

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Очільники міністерств та департаментів США написали звернення до лідерів Конгресу з проханням профінансувати допомогу Україні на 11,8 мільярда доларів. Це сума з додаткового бюджетного запиту Джа Байдена.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Лист високопосадовців США до Конгресу

Очільники Міністерства фінансів, Міністерства оборони та Державного департаменту США разом з керівником USAID написали лист до лідерів Конгресу, у якому закликали пустити 11,8 мільярда доларів з додаткового бюджету на допомогу Україні.

Лист було опубліковано у вівторок, 7 листопада.

"Це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного нагляду та прозорості, а також значною бюджетною підтримкою з боку Європейського Союзу, інших партнерів "Великої сімки" та Міжнародного валютного фонду", — йдеться у листі.

Ще у жовтні адміністрація Байдена запросила у Конгресу 106 мільярдів доларів на військову та гуманітарну допомогу Україні та Ізраїлю, а також гуманітарну допомогу для Сектора Гази.

Адміністрація наголосила, що законодавці зобовʼязані підтримувати союзників США, які протистоять тиранії та агресії у світі.

Нагадаємо, Конгрес не зміг ухвалити рішення щодо додаткового фінансування. Через це Білий дім попередив, що відтепер США надаватимуть менші пакети військової допомоги Україні.