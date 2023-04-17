Кто на самом деле стоит на утечкой документов из Пентагона

Глава Пентагона Ллойд Остин вместе с генералом армии США Марком Милли. Фото: twitter/@SecDef

Итак, подозреваемый в утечке обнаружен — это 21-летний Джек Дагас Тейшейра, который служил в Национальной гвардии в Массачусесте. По данным NYT, он был модератором чата Thug Shaker Central на платформе Discord, участники которой обсуждали военные вопросы, оружие, игры. Именно туда Тейшейра якобы сливал секретные документы, чтобы поднять свой авторитет.

Детское фото Джека Тейшейры, слившего документы из Пентагона. Фото: google

Это все выглядит достоверно, но не объясняет один простой факт — Тейшейра не мог по долгу службы иметь доступ к документам такого уровня секретности.

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Что пропало

По данным того же Пентагона, в сеть попало около 100 документов, касающихся самых разных аспектов безопасности. От количества оружия, переданного Штатами Украине, до аналитических записок о ситуации на Ближнем Востоке.

Например, в одном из документов утверждается, что руководство израильской разведки Моссад поощряло своих сотрудников участвовать в акциях протеста против судебной реформы. Моссад и израильская администрация уже опровергли это утверждение.

После внимательного изучения массива документов, попавших в сеть, вопросов стало больше, чем ответов.

Фактор идиота

Оговоримся сразу — случайности возможны и бывают. Никакая, даже самая строгая система секретности не может предусмотреть наличие юного геймера, который хочет похвастаться доступом к главным секретам государства.

Бывают и вовсе курьезные истории. В Великобритании полковник Министерства обороны забыл секретные документы на автобусной остановке.

В Израиле полковник Генштаба забыл папку с секретными файлами в кафе. Человек, который ее нашел, увидел гриф "Совершенно секретно", вызвал полицию, а потом еще объяснялся со Службой безопасности на предмет того, не читал ли он содержимое этой злосчастной папки.

Так что этот фактор исключать нельзя, но...

Секреты полишинеля

Масса документов, опубликованных в сети, не дают доступ к серьезным государственным тайнам. Например, в документе, касающемся Южной Кореи, говорится о том, что в правительстве этой страны шли бурные дебаты по поводу продажи корейских боеприпасов США с последующей передачей их Украине. Мол, не нарушит ли это политику страны в отношении передачи Киеву летального оружия.

Хорошо, но что это дает обладателям такой информации? О том, что американцы вывозили снаряды со складов в Корее, известно давно, и это была совершенно открытая информация. Такие же дебаты шли и в Израиле, когда Вашингтон собрался передать со своих ближневосточных складов снаряды в Украину. Тогда решили, что Израиль позволит это сделать, но все это было в открытой печати.

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Или это: США шпионили за своими союзниками. Ну и что? Все шпионят за всеми — Израиль, например, вел разведывательную деятельность на территории США. Да, это был скандал (посмотрите историю Джонатана Полларда), но потом все утряслось и на отношения Вашингтона и Иерусалима особо не повлияло.

Способы шпионажа. ЦРУ использует радиоразведку (то есть прослушку) для сбора информации в России. Это вообще азбука шпионажа, и говорить, что американцы прослушивают русских, все равно что повторять "Волга впадает в Каспийское море".

Принцип 60 на 40

Принцип этот придумал еще Геббельс в интересах пропаганды, но в интересах разведки он тоже вполне применим, возможно, с несколько другими пропорциями.

Смысл его довольно прост: даем противнику, путем того же "слива", 60 процентов правдивой информации (но строго отобранной и не способной нанести ущерб безопасности или обороноспособности), а оставшиеся 40 заполняем дезинформацией, чтобы противника запутать.

Поэтому многие эксперты обсуждают не "версию идиота-геймера", а сложную операцию по контролируемой утечке. Вопрос, что именно было дезинформацией в тех документах, но ответ на него знают только несколько человек на планете.

Еще момент: если это была "контролируемая утечка", то какую роль в ней играл этот Джек Тейшейра? Понимал ли он, в чем участвует, или его использовали "в темную", подбросив эти документы в виде, например, почтовой рассылки? Возможно, спецслужбы знали о том, чем он занимается, представляли, кто может находиться в этом чате, и специально устроили такой "слив".

Если верен первый вариант, то Джек Тейшейре могут устроить показательный процесс, а потом через программу защиты свидетелей вывести из игры. В любом случае, в ближайшее время правду об этом мы точно не узнаем.