Хто насправді стоїть на витоку документів з Пентагону

Глава Пентагону Ллойд Остін разом із генералом армії США Марком Міллі. Фото: twitter/@SecDef

Отже, підозрюваного у витоку виявлено — це 21-річний Джек Дагас Тейшейра, який служив у Національній гвардії в Массачусесті. Він був модератором чату Thug Shaker Central на платформі Discord, учасники якої обговорювали військові питання, зброю, ігри. Саме туди Тейшейра нібито зливав секретні документи, щоб підняти свій авторитет.

Дитяче фото Джека Тейшейри, який надіслав документи з Пентагону. Фото: google

Це все виглядає достовірно, але не пояснює один простий факт — Тейшейра не міг за посадою мати доступ до документів такого рівня секретності.

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Що пропало

За даними того ж Пентагону, в мережу потрапило близько 100 документів, що стосуються різних аспектів безпеки. Від кількості зброї, переданої Штатами Україні, до аналітичних записок щодо ситуації на Близькому Сході.

Наприклад, в одному із документів стверджується, що керівництво ізраїльської розвідки Моссад заохочувало своїх співробітників брати участь в акціях протесту проти судової реформи. Моссад та ізраїльська адміністрація вже спростували це твердження.

Після уважного вивчення масиву документів, що потрапили до мережі, питань побільшало, ніж відповідей.

Фактор ідіота

Обмовимося одразу — випадковості можливі і бувають. Жодна, навіть найсуворіша система секретності не може передбачити наявність юного геймера, який хоче похвалитися доступом до головних секретів держави.

Бувають і зовсім курйозні історії. У Великій Британії полковник Міністерства оборони забув секретні документи на автобусній зупинці.

В Ізраїлі полковник Генштабу забув папку із секретними файлами у кафе. Людина, яка її знайшла, побачила гриф "Цілком таємно", викликала поліцію, а потім ще пояснювалася зі Службою безпеки на предмет того, чи не читала вона вміст цієї злощасної папки.

Отже, цей фактор виключати не можна, але...

Секрети полішинелю

Маса документів, опублікованих у мережі, не дають доступу до серйозних державних таємниць. Наприклад, у документі, що стосується Південної Кореї, йдеться про те, що в уряді цієї країни точилися бурхливі дебати щодо продажу корейських боєприпасів США з подальшою передачею їх Україні. Мовляв, чи не порушить це політику країни щодо передачі Києву летальної зброї.

Гаразд, але що це дає власникам такої інформації? Про те, що американці вивозили снаряди зі складів у Кореї, відомо давно, і це була відкрита інформація. Такі самі дебати точилися й в Ізраїлі, коли Вашингтон зібрався передати зі своїх близькосхідних складів снаряди в Україну. Тоді вирішили, що Ізраїль дозволить це зробити, але все це було у відкритій пресі.

Глава Пентагону Ллойд Остін. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Або це: США шпигували за своїми союзниками. Ну і що? Усі шпигунять за всіма — Ізраїль, наприклад, проводив розвідувальну діяльність на території США. Так, це був скандал (дивіться історію Джонатана Полларда), але потім все втряслося і на відносини Вашингтона та Єрусалиму особливо не вплинуло.

Способи шпигунства. ЦРУ використовує радіорозвідку (тобто прослуховування) для збору інформації в Росії. Це взагалі абетка шпигунства і говорити, що американці прослуховують росіян, все одно що повторювати "Волга впадає в Каспійське море".

Принцип 60 на 40

Принцип цей вигадав ще Геббельс на користь пропаганди, але на користь розвідки він також цілком застосовний, можливо, з дещо іншими пропорціями.

Сенс його досить простий: даємо противнику, шляхом того ж "зливу", 60 відсотків правдивої інформації (але суворо відібраної і не здатної завдати шкоди безпеці або обороноздатності), а 40, що залишилися, заповнюємо дезінформацією, щоб противника заплутати.

Тому багато експертів обговорюють не "версію ідіота-геймера", а складну операцію з контрольованого витоку. Питання, що саме було дезінформацією у тих документах, але відповідь на нього знають лише кілька людей на планеті.

Ще момент: якщо це був "контрольований витік", то яку роль у ньому грав цей Джек Тейшейра? Чи розумів він, у чому бере участь, чи його використовували "в темну", підкинувши йому ці документи у вигляді, наприклад, поштової розсилки. Можливо, спецслужби знали про те, чим він займається, уявляли, хто може перебувати у цьому чаті, та спеціально влаштували такий "злив".

Якщо вірний перший варіант, то Джеку Тейшейру можуть влаштувати показовий процес, а потім через програму захисту свідків вивести з гри. У будь-якому разі найближчим часом правду про це ми точно не дізнаємось.