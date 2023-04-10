Утечка документов из Пентагона — фейк или правда

В сети появились якобы слитые секретные документы из Пентагона. Генерал Марк Милли и министр обороны США Ллойд Остин во время онлайн- встречи с украинской контактной группой. Фото: Andrew Caballero-Reynolds/Pool/REUTERS

Американские СМИ в эти дни просто "взорвались" громкими заголовками. Все пытаются выяснить подробности, все пишут о громкой утечке секретных документов, которые могут принадлежать Пентагону и якобы готовились для Комитета начальников штабов с использованием данных американской разведки.

Почему "якобы"? Дело в том, что история очень запутанная и в ней много несостыковок. Так что же это? Последствия хакерской атаки, провокация Кремля или, наоборот, попытка запутать Москву накануне ожидаемого украинского контрнаступления?

Читайте также:

Что именно опубликовано

В соцсетях — "Телеграмме" и "Твиттере" — появились сканы порядка полусотни документов с грифом "Совершенно секретно".

Американская пресса выяснила, что по форме бумаги схожи с аналитическими справками, которые с использованием данных американской разведки постоянно готовят для Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. Можно ли считать их подлинными?

"Рабочая версия американского правительства состоит в том, что бумаги реальны, хотя некоторые из них могли быть изменены", — сообщает сейчас NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя Администрации Байдена.

Вид на Пентагон с высоты. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

И доказательства подделок есть уже сейчас. Я тоже их обнаружил, скачав с разных серверов документы из утечки и убедившись, что на разных ресурсах выложены разные версии одних и тех же страниц.

Все эти факты собрали расследователи из Bellingcat. Они "выловили" эти отредактированные версии на Discord — ресурсе, который в основном используют геймеры — и на досках объявлений, откуда впоследствии перекочевали в "Телеграмм".

Изменения, в частности, касаются потерь, которые понесла россия за год войны. В новых отредактированных версиях документов они значительно занижены.

Зачем это сделано — понятно. Цифры неудобные для Кремля, а теперь на ток-шоу и в новостях российские СМИ могут говорить, мол, сам Пентагон, да еще и в секретных документах, признал, что потери у нас невелики. Ссылаясь, понятное дело, на выгодные им "версии" документов

Что интересно — сразу три источника в американских силовых структурах заявили агентству "Ройтерс", что за утечкой может стоять Москва. Однако в этом сомневаются в Bellingcat.

Бумаги, которые были опубликованы в Интернете. Фото: Соцсети

"Мы не знаем точно, кто организовал утечку более сотни документов Пентагона. Но из разговоров с людьми, которые следили за появлением этих файлов на протяжении последних месяцев, нет оснований говорить, что за этим стоит россия", — уверен член команды Bellingcat Эрик Толер.

Опрошенные New York Times эксперты уверены, что опубликованная часть — это лишь "вершина айсберга", первая порция, и у тех, кто получил доступ к бумагам, на самом деле может быть куда больше документов, просто их пока придержали.

Официальная позиция

Что в Пентагоне, что в Министерстве юстиции США — двух структурах, которые сейчас выясняют причины утечки — принято решение ничего не комментировать прессе.

"Мы активно изучаем этот вопрос, и официально обратились к Минюсту США для проведения расследования", — такой написанный "под копирку" текст (один для всех, без изменений) рассылало американское Минобороны в ответ на любые запросы журналистов, мы тоже его получили.

В любых других деталях Пентагон долго отказывал. И лишь незадолго до публикации этого текста, появилось новое разъяснение.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Фото: defense.gov

Заместитель пресс-секретаря оборонного ведомства США Сабрина Сингх разослала короткое заявление:

"Минобороны США продолжает оценивать сфотографированные документы, которые циркулируют в соцсетях. За викенд американские чиновники связывались с союзниками и партнерами. Открыто уголовное дело".

Не спешат комментировать утечку чиновники и эксперты, в том числе и те, к которым я обратился, неформально поясняя свой отказ тем, что ситуация очень непонятная: в любую минуту может оказаться, что большую часть документов признают как полностью сфальсифицированными, так и настоящими. И в этой ситуации лучше не спешить с интервью.

Один из немногих, кто всё же согласился высказать свое мнение — вышедший недавно в отставку экс-заместитель Госсекретаря США посол Джон Салливан.

"Есть некоторые признаки того, что есть некоторые аспекты документов, которые имеют определенную подлинность, но есть также признаки того, что это может быть российская кампания по дезинформации, в которой они сильны", — заявил Салливан спецкору NBC Андреа Митчелл.

Представляя этот свой материал, сама журналистка (а она в профессии уже 47 лет, кого-кого, а Андреа трудно упрекнуть в погоне за "желтыми" заголовками) подытожила — "американские чиновники подозревают, что секретные документы о военном потенциале Украины из утечки могут быть настоящими".

Последствия для Украины

Даже если часть документов и настоящие (а в этом по-прежнему сомнения, утечка вполне может быть частью информационной кампании, призванной накануне ожидаемого украинского контрнаступления запутать Кремль), то для Украины те бумаги, которые опубликованы сейчас, угроз не несут никаких.

Более того, несмотря на гриф секретности, это не те бумаги, которые предназначены лишь для сведения нескольких топ-чиновников — выяснила американская пресса.

"Сотни, если не тысячи, гражданских и военных имеют доступ к подобным документам", — выяснила New York Times.

Да, вполне возможно, что в новых порциях документов, когда или если они появятся в открытом доступе, будет еще что-то о положении дел на фронте, возможно более конкретное, чем сейчас. Но учитывая, что в сети уже "гуляют" поддельные бумаги — где гарантия, что опять не будут вброшены отредактированные или даже целиком сфальсифицированные страницы, якобы из того же источника.

С другой стороны, утечка способна даже помочь Украине, ведь месседж о недостатке боеприпасов, который содержится в одном из документов (и не так важно теперь уже, настоящий он или подделан), не заставил сомневаться в способности Киева продолжать борьбу, а наоборот, мобилизовал "группу поддержки" Украины, заставил заговорить о необходимости ускорить поставки!

Утечка документов простимулирует партнеров Украины оперативнее давать боеприпасы. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

"Неужели украинское ПВО рискует исчерпать запасы ракет и боеприпасов в течение нескольких недель, как позволяют предположить документы из учетки Пентагона?" — беспокоится отставной высокопоставленный чиновник Еврокомиссии Александр фон Вицлебен.

Сложно сказать, насколько это правда, но одна из топ-журналисток CNN, Наташа Бертранд (а она отвечает за освещение в эфире телекомпании вопросов национальной безопасности) уверяет, что украинскому Минобороны тоже пришлось реагировать на утечку.

"Украина уже изменила некоторые военные планы из-за утечки. Комитет начальников штабов США проверяет свои "списки рассылки" и ужесточает условия рассылки своих докладов", — уверяет журналистка, ссылаясь на свои источники среди американских чиновников.

Большая политика

Да, без нее и тут не обошлось. Среди республиканцев уже заговорили о необходимости расследовать обстоятельства утечки самим, не доверяя процесс только Минюсту.

"Тот, кто стоит за этой утечкой, должен быть привлечен к ответственности по всей строгости закона. Если имелся политический мотив, его необходимо разоблачить. Пентагону нужно урегулировать эту "проблему с утечками".

Либо кто-то смог взломать систему контроля, либо документы были отправлены по электронной почте. И предателя Америки Сноудена, и этого человека объединяет отсутствие патриотизма. Это постыдно! С нас достаточно", — обрушился с критикой экс-конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер.

Адам Кинзингер. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

И таких заявлений будет куда больше — в Штатах просто праздничное затишье, страна праздновала Пасху. Но стоит закончиться выходным, политики начнут возвращаться в свои кабинеты на Капитолийском холме, и кто-то действительно попытается разобраться, а кто-то просто использует происходящее для критики Байдена.

В любом случае эта тема теперь долго будет во всех эфирах. Особенно если оправдаются прогнозы тех, что уверен, что новая порция документов из утечки вот-вот будет опубликована.