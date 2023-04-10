Витік документів з Пентагону - фейк чи правда

У мережі з'явилися нібито "злиті" секретні документи з Пентагону. Генерал Марк Міллі та міністр оборони США Ллойд Остін під час онлайн-зустрічі з українською контактною групою. Фото: Andrew Caballero-Reynolds/Pool/REUTERS

Американські ЗМІ цими днями просто "вибухнули" гучними заголовками. Усі намагаються з'ясувати подробиці, усі пишуть про гучний витік секретних документів, які можуть належати Пентагону та нібито готувалися для Комітету начальників штабів із використанням даних американської розвідки.

Чому "нібито"? Справа в тому, що історія дуже заплутана і в ній багато нестикувань. То що це? Наслідки хакерської атаки, провокація Кремля чи, навпаки, спроба заплутати Москву напередодні очікуваного українського контрнаступу?

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Що саме опубліковано

У соцмережах — "Телеграмі" та "Твіттері" — з'явилися скани близько півсотні документів із грифом "Цілком таємно".

Американська преса з'ясувала, що формою папери схожі з аналітичними довідками, які з використанням даних американської розвідки постійно готують для Комітету начальників штабів Збройних сил США. Чи можна вважати їх справжніми?

"Робоча версія американського уряду полягає в тому, що папери реальні, хоча деякі з них могли бути змінені", — повідомляє NBC з посиланням на високопоставленого представника Адміністрації Байдена.

Вид на Пентагон з висоти. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

І докази підробок є вже зараз. Я теж їх виявив, завантаживши з різних серверів документи з витоку і переконавшись, що на різних ресурсах викладено різні версії тих самих сторінок.

Усі ці факти зібрали розслідувачі з Bellingcat. Вони "виловили" ці відредаговані версії на Discord — ресурсі, який переважно використовують геймери — і на дошках оголошень, звідки згодом вони перекочували в "Телеграм".

Зміни, зокрема, стосуються втрат, які зазнала росія за рік війни. У нових редагованих версіях документів вони значно занижені.

Навіщо це зроблено — зрозуміло. Цифри незручні для Кремля, а тепер на ток-шоу та в новинах російські ЗМІ можуть говорити, мовляв, сам Пентагон та ще й у секретних документах визнав, що втрати у нас невеликі. Посилаючись, ясна річ, на вигідні їм "версії" документів.

Що цікаво — одразу три джерела в американських силових структурах заявили агентству "Ройтерс", що за витоком може стояти Москва. Однак у цьому сумніваються у Bellingcat.

Папери, що були опубліковані в мережі. Фото: Соцмережі

"Ми не знаємо точно, хто організував витік більше сотні документів Пентагону. Але з розмов з людьми, які стежили за появою цих файлів протягом останніх місяців, немає підстав говорити, що за цим стоїть росія", — упевнений член команди Bellingcat Ерік Толер.

Опитані New York Times експерти впевнені, що опублікована частина — це лише "вершина айсберга", перша порція, і у тих, хто отримав доступ до паперів, насправді може бути більше документів, просто їх поки що притримали.

Офіційна позиція

Що у Пентагоні, що у Міністерстві юстиції США — двох структурах, які зараз з'ясовують причини витоку — ухвалено рішення нічого не коментувати пресі.

"Ми активно вивчаємо це питання, і офіційно звернулися до Мін'юсту США для проведення розслідування", — такий написаний "під копірку" текст (один для всіх, без змін) розсилало американське Міноборони у відповідь на будь-які запити журналістів, ми теж його отримали.

У будь-яких інших деталях Пентагон довго відмовляв. І лише незадовго до публікації цього тексту з'явилося нове роз'яснення.

Заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх. Фото: defense.gov

Заступник прес-секретаря оборонного відомства США Сабріна Сінгх надіслала коротку заяву:

"Міноборони США продовжує оцінювати сфотографовані документи, які циркулюють у соцмережах. За вікенд американські чиновники зв'язувалися з союзниками та партнерами. Відкрито кримінальну справу".

Не поспішають коментувати витік чиновники та експерти, у тому числі й ті, до яких я звернувся, неформально пояснюючи свою відмову тим, що ситуація дуже незрозуміла: будь-якої хвилини може виявитися, що більшу частину документів визнають як повністю сфальсифікованими, так і справжніми. І у цій ситуації краще не поспішати з інтерв'ю.

Один з небагатьох, хто все ж таки погодився висловити свою думку — екс-заступник Держсекретаря США, який нещодавно вийшов у відставку, посол Джон Салліван.

Джон Салліван прокоментував виток інформації. Фото: Wikimedia commons

"Є деякі ознаки того, що є деякі аспекти документів, які мають певну справжність, але є також ознаки того, що це може бути російська кампанія з дезінформації, в якій вони сильні", — заявив Салліван спецкору NBC Андреа Мітчелл.

Представляючи цей свій матеріал, сама журналістка (а вона у професії вже 47 років, кого-кого, а Андреа важко дорікнути в гонитві за "жовтими" заголовками) підсумувала: "американські чиновники підозрюють, що секретні документи про військовий потенціал України з витоку можуть бути справжніми".

Наслідки для України

Навіть якщо частина документів і справжні (а в цьому, як і раніше, сумніви, витік цілком може бути частиною інформаційної кампанії, покликаної напередодні очікуваного українського контрнаступу заплутати Кремль), то для України папери, які опубліковані зараз, загроз не несуть жодних.

Більше того, незважаючи на гриф секретності, це не ті папери, які призначені лише для кількох топ-чиновників — з'ясувала американська преса.

"Сотні, якщо не тисячі, цивільних та військових мають доступ до подібних документів", — з'ясувала New York Times.

Так, цілком можливо, що в нових порціях документів, коли або якщо вони з'являться у відкритому доступі, буде ще щось про стан справ на фронті, можливо, конкретніше, ніж зараз. Але враховуючи, що в мережі вже "гуляють" підроблені папери, де гарантія, що знову не будуть вкинуті відредаговані або навіть повністю сфальсифіковані сторінки, нібито з того ж джерела.

З іншого боку, витік здатний навіть допомогти Україні, адже меседж про нестачу боєприпасів, який міститься в одному з документів (і не так важливо тепер уже, чи справжній він чи підроблений), не змусив сумніватися у здатності Києва продовжувати боротьбу, а навпаки, мобілізував "групу підтримки" України, змусив заговорити про необхідність прискорити постачання!

Витік документів простимулює партнерів України оперативніше надавати боєприпаси. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

"Невже українське ППО ризикує вичерпати запаси ракет та боєприпасів протягом кількох тижнів, як дозволяють припустити документи з обліку Пентагону?" — непокоїться відставний високопосадовець Єврокомісії Олександр фон Віцлебен.

Важко сказати, наскільки це правда, але одна з топ-журналісток CNN, Наташа Бертранд (а вона відповідає за висвітлення в ефірі телекомпанії з питань національної безпеки) запевняє, що українському Міноборони теж довелося реагувати на витік.

"Україна вже змінила деякі військові плани через витік. Комітет начальників штабів США перевіряє свої "списки розсилки" і посилює умови розсилки своїх доповідей", — запевняє журналістка, посилаючись на свої джерела серед американських чиновників.

Велика політика

Так, без неї і тут не обійшлося. Серед республіканців уже заговорили про необхідність розслідувати обставини витоку самим, не довіряючи лише Мін'юсту.

"Той, хто стоїть за цим витоком, має бути притягнутий до відповідальності за всією суворістю закону. Якщо був політичний мотив, його необхідно викрити. Пентагону потрібно врегулювати цю "проблему з витоками".

Або хтось зміг зламати систему контролю, або документи були надіслані електронною поштою. І зрадника Америки Сноудена, і цю людину об'єднує відсутність патріотизму. Це ганебно! З нас достатньо", — обрушився з критикою екс-конгресмен від Республіканської партії Адам Кінзінгер.

Адам Кінзінгер. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

І таких заяв буде набагато більше — у Штатах просто святкове затишшя, країна святкувала Великдень. Але варто закінчитися вихідним, політики почнуть повертатися до своїх кабінетів на Капітолійському пагорбі, і хтось дійсно спробує розібратися, а хтось просто використає те, що відбувається, для критики Байдена.

У будь-якому разі ця тема тепер довго буде у всіх ефірах. Особливо якщо виправдаються прогнози тих, що впевнений, що нова порція документів із витоку ось-ось буде опублікована.