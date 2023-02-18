Вице-президент США Камала Гаррис обвинила россия в преступлениях против человечности

Камала Харрис

Администрация президента США Джо Байдена проанализировала действия русской армии в Украине. Чиновники официально пришли к выводу, что россия совершила преступления против человечности во время своего вторжения в Украину.

Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности Reuters.

США рассмотрели доказательства действий рф

"В случае с действиями россии в Украине мы рассмотрели доказательства, мы знаем правовые нормы, и нет никаких сомнений: это преступления против человечности", — заявила Харрис.

Она отметила, что официальное решение, принятое в результате юридического анализа, проведенного Государственным департаментом США, не влечет за собой немедленных последствий для продолжающейся войны. Но Вашингтон надеется, что это поможет еще больше изолировать президента россии владимира путина и активизировать юридические усилия по привлечению к ответственности членов его правительства через международные суды и санкции.

"И я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их начальникам, которые замешаны в этих преступлениях, вы будете привлечены к ответственности", — сказала Харрис.

"Должно победить правосудие"

Харрис сказала, что россия стала "ослабленной" страной после того, как Байден возглавил коалицию, чтобы наказать путина за вторжение, но россия лишь усиливает атаки на востоке Украины. Между тем Украина планирует весеннее контрнаступление, для чего она ищет у своих западных союзников более тяжелое и дальнобойное оружие.

В своем выступлении Харрис назвала "варварскими и бесчеловечными" множество жертв, найденных в Буче вскоре после российского вторжения в феврале прошлого года; взрыв 9 марта в мариупольском роддоме, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок; и сексуальное насилие над четырехлетним ребенком со стороны российского солдата, о чем говорится в отчете ООН.

По данным правительства США, организации, поддерживаемые Агентством США по международному развитию (USAID), задокументировали более 30 тысяч случаев военных преступлений с момента вторжения.

"Давайте все согласимся: от имени всех жертв, как известных, так и неизвестных, должно победить правосудие", — сказала Харрис.

Администрация Байдена стремилась привлечь к ответственности военных преступников. Вашингтон уже потратил на эти усилия около 40 млн долларов и заявляет, что работает с Конгрессом над получением дополнительных 38 млн. долларов на эти усилия.

"Если путин думает, что сможет нас переждать, он очень ошибается. Время не на его стороне", — сказала Харрис.

Как отмечает SkyNews, госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что россия совершает в Украине преступления против человечности. Он определил, что Кремль совершил широкомасштабную и систематическую атаку на мирное население Украины.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен твердо привлечь рф к ответственности за агрессию против Украины и создать для этого трибунал. Чтобы совершенные преступления не остались безнаказанными, нужен комплекс шагов — в первую очередь, документация, во-вторых, совместная работа прокуроров, для чего создается центр в Гааге.