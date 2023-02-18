Віце-президентка США Камала Гарріс звинуватила росію у злочинах проти людяності

Камала Гарріс

Адміністрація президента США Джо Байдена проаналізувала дії російської армії в Україні. Чиновники офіційно дійшли висновку, що росія скоїла злочини проти людяності під час свого вторгнення в Україну.

Про це заявила віце-президент США Камала Гарріс під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції Reuters.

США розглянули докази щодо дій рф

"У випадку з діями росії в Україні ми розглянули докази, ми знаємо правові норми, і немає жодних сумнівів: це злочини проти людяності", — заявила Гарріс.

Вона зазначила, що офіційне рішення, прийняте в результаті юридичного аналізу, проведеного Державним департаментом США, не тягне за собою негайних наслідків для війни, що триває. Але Вашингтон сподівається, що це допоможе ще більше ізолювати президента росії володимира путіна та активізувати юридичні зусилля щодо притягнення до відповідальності членів його уряду через міжнародні суди та санкції.

"І я кажу всім тим, хто вчинив ці злочини, та їхнім начальникам, які замішані у цих злочинах, ви будете притягнуті до відповідальності", — сказала Гарріс.

"Має перемогти правосуддя"

Гарріс сказала, що росія стала "ослабленою" країною після того, як Байден очолив коаліцію, щоб покарати путіна за вторгнення, але Росія лише посилює атаки на сході України. Тим часом Україна планує весняний контрнаступ, для чого вона шукає у своїх західних союзників більш важку і далекобійну зброю.

У своєму виступі Гарріс назвала "варварськими та нелюдськими" безліч жертв, знайдених у Бучі невдовзі після російського вторгнення у лютому минулого року; вибух 9 березня в маріупольському пологовому будинку, внаслідок якого загинули троє людей, у тому числі дитина; та сексуальне насильство над чотирирічною дитиною з боку російського солдата, про що йдеться у звіті ООН.

За даними уряду США, організації, які підтримує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), задокументували понад 30 тисяч випадків воєнних злочинів з моменту вторгнення.

"Давайте все погодимося: від імені всіх жертв, як відомих, так і невідомих, має перемогти правосуддя", — сказав Гарріс.

Адміністрація Байдена прагнула притягнути до відповідальності воєнних злочинців. Вашингтон вже витратив на ці зусилля близько 40 млн доларів і заявляє, що працює з Конгресом над отриманням додаткових 38 млн доларів на ці зусилля.

"Якщо путін думає, що зможе нас перечекати, він дуже помиляється. Час не на його боці", — сказала Гарріс.

Як зазначає SkyNews, держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що росія вчиняє в Україні злочини проти людяності. Він визначив, що Кремль здійснив широкомасштабну та систематичну атаку на мирне населення України.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз має твердий намір притягнути рф до відповідальності за агресію проти України та створити для цього трибунал. Щоб скоєні злочини не залишилися безкарними, потрібний комплекс кроків — насамперед документація, по-друге, спільна робота прокурорів, для чого створюється центр у Гаазі.