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Визит к Путину несет "стратегическое" значение, — Ким Чен Ин

13 сентября 2023 03:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Визит к Путину несет "стратегическое" значение, — Ким Чен Ин
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в РФ. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию был явным доказательством "стратегической важности" отношений двух стран.

Об этом сообщает агентство Rеuters.

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Сообщается, что Ким Чен Ын прибыл в Россию частным поездом для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Все это происходило на фоне предупреждений Вашингтона о том, что две страны не должны торговать оружием.

"Ким Чен Ын сказал, что его визит в Российскую Федерацию... является четким проявлением позиции ТПК и правительства КНДР, которые отдают приоритет стратегической важности отношений КНДР и России", — говорится в сообщении государственного агентства Северной Кореи.

Также там заявили, что встреча двух диктаторов должна якобы поднять дружеские отношения РФ и КНДР "на новый уровень".

Отмечается также, что встреча двух диктаторов состоится на ежегодном Восточном экономическом форуме. Там, ожидается, они будут договорить о передаче северокорейского оружия РФ, в том числе и артиллерийских боеприпасов.

Напомним, по словам высокопоставленного чиновника НАТО, Россия вряд ли сможет совершить значительную наступательную операцию в этом году. Ее вооруженные силы не обладают необходимыми боеприпасами и войсками для таких действий.

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