Візит до Путіна несе "стратегічне" значення, — Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до РФ. Фото: Google

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його візит до Росії був явним доказом "стратегічної важливості" відносин двох країн.

Про це повідомляє агенція Rеuters.

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Повідомляється, що Кім Чен Ин прибув до Росії приватним поїздом для переговорів з президентом Володимиром Путіним. Все це відбувался на тлі попереджень Вашингтона, що дві країни не повинні торгувати зброєю.

"Кім Чен Ин сказав, що його візит до Російської Федерації... є чітким проявом позиції ТПК і уряду КНДР, які віддають пріоритет стратегічній важливості відносин КНДР і Росії", — йдеться в повідомленні державної агенції Північної Кореї.

Також там заявили, що зустріч двох диктаторів має нібито підняти дружні відносини РФ та КНДР "на новий рівень".

Зазначається також, що зустріч двох диктаторів відбудеться під час щорічного Східного економічного форуму. Там, очікується, вони будуть домовлятить про передачу північнокорейської зброї РФ, в тому числі, і артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, за словами високопоставленого чиновника НАТО, Росія навряд чи зможе здійснити значну наступальну операцію цього року. Її збройні сили не мають необхідних боєприпасів і військ для таких дій.