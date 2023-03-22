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Визит Си Цзиньпина в москву: СМИ рассказали, в чем лидеры рф и Китая не достигли согласия

22 марта 2023 19:31
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Лидер Китая совершил двухдневный визит в москву
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Китайский лидер Си Цзиньпин во время двухдневного визита в москву поддержал президента россии владимира путина в критике Запада, США и НАТО. Однако китайский лидер отказывается от критически важного для россии газового соглашения.

Об этом пишет Bloomberg.

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Значение визита

Издание отмечает, что первый визит Си в россию после начала полномасштабного вторжения в Украину был политической победой для обоих лидеров.

Президент Китая получил возможность укрепить свой имидж как мирового игрока и покритиковать США, тогда как пути смог продемонстрировать, что до сих пор пользуется поддержкой мировых лидеров, в частности Китая, в то время, когда Запад пытается всячески его изолировать.

Впрочем, отсутствие прогресса в некоторых важных соглашениях, в том числе энергетических, свидетельствует о том, что Китай пока не готов слишком тесно привязываться к россии. Си Цзиньпин хочет избежать более жестких экономических санкций со стороны Запада, но в то же время сохранить партнерство россии.

"План Си состоит в том, чтобы найти баланс: Китай хочет, чтобы россия выжила, но не хочет, чтобы считали, что он полностью поддерживает россию. Проблема в том, что когда война достигнет такого момента, когда россия окажется в еще более невыгодном положении и будет нуждаться в экономической и военной поддержке Китая, чтобы выжить, что будет делать Китай? Тогда Китаю придется сделать более сложный выбор", — сказал доцент Городского университета Гонконга Дуншу Лю, специализирующийся на китайской политике.

Газовое соглашение

Bloomberg пишет, что россия обещает до 2030 года поставлять в Китай по меньшей мере 98 миллиардов кубометров газа в год. Однако для этого ей не хватает инфраструктуры, поэтому москва лоббирует строительство газопровода "Сила Сибири — 2".

И хотя Путин заверил, что на переговорах были согласованы "почти все" детали, Си Цзиньпин этого не подтверждает. Нет этого и в итоговых документах.

При этом следует заметить, что 98 миллиардов кубометров — это гораздо меньше тех объемов, которые россия поставляла в Европу до начала вторжения.

Издание отмечает, что Китай не спешит повторять ошибку Европы и пытается диверсифицировать поставки газа, чтобы не зависеть от россии.

Как отмечается в публикации, если россия не сделает чрезвычайно приятное предложение, Китай может ожидать сколь угодно. Поэтому россии придется идти на уступки.

Напомним, что 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в москву, где провел встречу с российским диктатором владимиром путиным.

Эксперт-международник и специалист по Китаю Андрей Бузаров в комментарии Новини.LIVE отметил, что двухдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в россию — сигнал мира о том, что он на шаг приблизился к россии и странам евразийского направления. Официальный Пекин все больше будет занимать позицию регионального лидера в восточном полушарии, азиатском направлении и в Тихоокеанском регионе. Он будет опережать россию по экономическим параметрам, и она будет значительно уступать ему.

Фото: SPUTNIK/REUTERS

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