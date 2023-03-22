Візит Сі Цзіньпіна до москви: ЗМІ розповіли, у чому лідери рф і Китаю не дійшли згоди

Лідер Китаю здійснив дводенний візит до москви

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час дводенного візиту до москви підтримав президента рф володимира путіна у критиці Заходу, США та НАТО. Однак китайський лідер відмовляється від критично важливої для рф газової угоди.

Про це пише Bloomberg.

Значення візиту

Видання зазначає, що перший візит Сі до росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну був політичною перемогою для обох лідерів.

Президент Китаю отримав можливість зміцнити свій імідж як світового гравця та покритикувати США, тоді як путін зміг продемонструвати, що досі користується підтримкою світових лідерів, зокрема Китаю, у той час, коли Захід намагається всіляко його ізолювати.

Утім, відсутність прогресу в деяких важливих угодах, зокрема енергетичних, свідчить про те, що Китай поки неготовий занадто тісно привʼязуватися до рф. Сі Цзіньпін хоче уникнути жорсткіших економічних санкцій з боку Заходу, але водночас зберегти партнерство росії.

"План Сі полягає в тому, щоб знайти баланс: Китай хоче, щоб росія вижила, але не хоче, щоб вважали, що він повністю підтримує росію. Проблема в тому, що коли війна сягне такого моменту, коли росія опиниться в ще більш невигідному становищі та потребуватиме економічної та військової підтримки Китаю, аби вижити, що робитиме Китай? Тоді Китаю доведеться зробити складніший вибір", — сказав доцент Міського університету Гонконгу Дуншу Лю, який спеціалізується на китайській політиці.

Газова угода

Bloomberg пише, що росія обіцяє до 2030 року постачати в Китай щонайменше 98 мільярдів кубометрів газу на рік. Проте для цього їй не вистачає інфраструктури, тому москва лобіює будівництво газопроводу "Сила Сибіру — 2".

І хоча путін запевнив, що на перемовинах були погоджені "майже всі" деталі, Сі Цзіньпін цього не підтверджує. Немає цього і в підсумкових документах.

При цьому варто зауважити, що 98 мільярдів кубометрів — це набагато менше за ті обсяги, які росія постачала в Європу до початку вторгнення.

Видання наголошує, що Китай не поспішає повторювати помилку Європи та намагається диверсифікувати поставки газу, щоб не залежати від росії.

Як наголошується у публікації, Якщо росія не зробить надзвичайно приємну пропозицію, Китай може чекати скільки завгодно. Тому росії доведеться іти на поступки.

Нагадаємо, що 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до москви, де провів зустріч з російським диктатором володимиром путіним.

Експерт-міжнародник та спеціаліст по Китаю Андрій Бузаров в коментарі Новини.LIVE зазначив, що дводенний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна в росію — сигнал світу про те, що він на крок наблизився до росії і країн євразійського напряму. Офіційний Пекін все більше займатиме позицію регіонального лідера у східній півкулі, в азійському напрямку та у Тихоокеанському регіоні. Він випереджатиме росію за економічними параметрами, і вона значно поступатиметься йому.

Фото: SPUTNIK/REUTERS