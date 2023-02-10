В "квартале красных фонарей" в Амстердаме запретят употребление марихуаны

Власти Амстердама решили запретить употребление марихуаны в "квартале красных фонарей"
Стремясь улучшить качество жизни жителей, Амстердам решила запретить употребление марихуаны на улицах. В частности, запрет будет касаться "квартала красных фонарей", традиционного центра легального секс-бизнеса.
Об этом сообщает CNN.
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Причины запрета
"Жители старого центра города испытывают много неприятностей из-за массового туризма, злоупотребления алкоголем и наркотиками на улицах", — говорится в заявлении муниципалитета Амстердама.
Также в администрации отмечают, что туристы привлекают большое количество уличных торговцев, которые в свою очередь способствуют преступности и незащищенности.
"Жители не могут хорошо спать, а район становится опасным и непригодным для жизни", — отмечают в муниципалитете.
Запрет на алкоголь
Кроме запрета курить марихуану на улицах, Амстердам заявил, что усилит меры по предотвращению продажи алкоголя. Они уже запрещены после 16:00 с четверга по воскресенье. Город заявил, что теперь также потребует, чтобы алкоголь был скрыт от глаз или изъят из магазинов в эти часы.
Власти города надеются, что запрет на курение марихуаны и ограничения на продажу и употребление алкоголя снизят неприятности местным жителям.
Если это не сработает, муниципалитет заявил, что также рассмотрит возможность запрещения покупать легкие наркотики на вынос в определенное время, а также запретить курение марихуаны на открытых площадках кафе.
Когда начнут действовать ограничения
Новые правила начнут действовать в середине мая. У жителей будет возможность высказать свое мнение относительно них через онлайн-форум.
Инициативы по уменьшению потока туристов
По оценкам около 10-15% туристической индустрии Амстердама расположено в районе красных фонарей.
В последние несколько лет было реализовано несколько инициатив, направленных на уменьшение влияния массового туризма и неприятных посетителей, а также на улучшение имиджа территории.
В 2020 году экскурсиям было запрещено проходить мимо окна секс-работников, и начались разговоры о переносе окон "публичных домов" в микрорайон за пределами центра города. Дискуссии продолжаются до сих пор.
Также есть ряд инициатив от организаций, основанных жителями Амстердама, призывающих власть работать над тем, чтобы проинформировать туристов, что в "квартале красных фонарей" живут простые люди.
Напомним, ранее в Амстердаме прошел благотворительный телемарафон Embrace Ukraine.