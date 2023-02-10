У "кварталі червоних ліхтарів" в Амстердамі заборонять вживання марихуани

Місцеві жителі хочуть обмеження потоку туристів

Прагнучи покращити якість життя жителів, Амстердам вирішила заборонити вживання марихуани на вулицях. Зокрема, заборона стосуватиметься "кварталу червоних ліхтарів", традиційному центрі легального секс-бізнесу.

Про це повідомляє CNN.

Причини заборони

"Мешканці старого центру міста відчувають багато неприємностей через масовий туризм, зловживання алкоголем і наркотиками на вулицях", — йдеться в заяві муніципалітету Амстердама.

Також у адміністрації зазначають, що туристи приваблюють велику кількість вуличних торговців, які, своєю чергою, сприяють злочинності та незахищеності.

"Мешканці не можуть добре спати, а район стає небезпечним і непридатним для життя", — наголошують у муніципалітеті.

Заборона на алкоголь

Окрім заборони палити марихуану на вулицях, Амстердам заявив, що посилить заходи щодо запобігання продажу алкоголю. Вони вже заборонені після 16:00 з четверга по неділю. Місто заявило, що тепер також вимагатиме, щоб алкоголь був прихований від очей або вилучений із магазинів у ці години.

Влада міста сподівається, що заборона на куріння марихуани та обмеження на продаж та вживання алкоголю зменшать неприємності місцевим жителям.

Якщо це не спрацює, муніципалітет заявив, що також розгляне можливість заборони купувати легкі наркотики на винос у певний час, а також заборонити куріння марихуани на відкритих майданчиках кав’ярень.

Коли почнуть діяти обмеження

Нові правила почнуть діяти в середині травня. Мешканці матимуть можливість висловити свою думку щодо них через онлайн-форум.

Ініціативи щодо зменшення потоку туристів

За оцінками, близько 10-15% туристичної індустрії Амстердама розташовано в районі червоних ліхтарів.

За останні кілька років було реалізовано кілька ініціатив, спрямованих на зменшення впливу масового туризму та неприємних відвідувачів, а також на покращення іміджу території.

У 2020 році екскурсіям було заборонено проходити повз вікна секс-працівників, і почалися розмови про перенесення вікон "будинків розпусти" у мікрорайон за межами центру міста. Дискусії тривають досі.

Також є низка ініціатив від організацій, заснованих жителями Амстердама, які закликають владу працювати над тим, аби поінформувати туристів, що у "кварталі червоних ліхтарів" живуть прості люди.

Нагадаємо, раніше в Амстердамі відбувся благодійний телемарафон Embrace Ukraine.