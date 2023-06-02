Власти Белгородщины заявили о повторных обстрелах Шебекино
Городские власти Белгородской области заявляют об обстрелах Шебекино. Отмечается, что произошло попадание в жилые дома.
Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
Обстрелы в Шебекино
Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекино якобы от попадания снарядов вспыхнули квартиры в двух многоквартирных домах.
"Пожар уже был потушен, но в Новой Таволжанке повреждены семь частных домовладений, два хозяйственных здания и один автомобиль. Подомовый обход продолжается", — говорится в сообщении.
Кроме того, Гладков заявил, что в селе Вязовое Краснояружского района обломками снаряда повреждена сельскохозяйственная техника, а в селе Тишанка Волоконовского района повреждена линия электропередачи.
Традиционно во всем обвинили Украину. Россияне уверены, что именно ВСУ обстреляли жилые дома в Белгородской области.
Напомним, россияне заявляли об очередном обстреле Шебекина 1 июня. Людей призывали находиться в укрытиях.
Также в Белгороде раздался мощный взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента пострадали люди.
Добавим, депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.