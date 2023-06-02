Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Власти Белгородщины заявили о повторных обстрелах Шебекино arrow

Власти Белгородщины заявили о повторных обстрелах Шебекино

2 июня 2023 18:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Власти Белгородщины заявили о повторных обстрелах Шебекино
Шебекино дорожный знак. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Городские власти Белгородской области заявляют об обстрелах Шебекино. Отмечается, что произошло попадание в жилые дома.

Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

Читайте также:

Обстрелы в Шебекино

Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекино якобы от попадания снарядов вспыхнули квартиры в двух многоквартирных домах.

"Пожар уже был потушен, но в Новой Таволжанке повреждены семь частных домовладений, два хозяйственных здания и один автомобиль. Подомовый обход продолжается", — говорится в сообщении.

Кроме того, Гладков заявил, что в селе Вязовое Краснояружского района обломками снаряда повреждена сельскохозяйственная техника, а в селе Тишанка Волоконовского района повреждена линия электропередачи.

Традиционно во всем обвинили Украину. Россияне уверены, что именно ВСУ обстреляли жилые дома в Белгородской области.

Напомним, россияне заявляли об очередном обстреле Шебекина 1 июня. Людей призывали находиться в укрытиях.

Также в Белгороде раздался мощный взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента пострадали люди.

Добавим, депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас