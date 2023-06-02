Власти Белгородщины заявили о повторных обстрелах Шебекино

Шебекино дорожный знак. Фото: google.com

Городские власти Белгородской области заявляют об обстрелах Шебекино. Отмечается, что произошло попадание в жилые дома.

Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

Читайте также:

Обстрелы в Шебекино

Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекино якобы от попадания снарядов вспыхнули квартиры в двух многоквартирных домах.

"Пожар уже был потушен, но в Новой Таволжанке повреждены семь частных домовладений, два хозяйственных здания и один автомобиль. Подомовый обход продолжается", — говорится в сообщении.

Кроме того, Гладков заявил, что в селе Вязовое Краснояружского района обломками снаряда повреждена сельскохозяйственная техника, а в селе Тишанка Волоконовского района повреждена линия электропередачи.

Традиционно во всем обвинили Украину. Россияне уверены, что именно ВСУ обстреляли жилые дома в Белгородской области.

Напомним, россияне заявляли об очередном обстреле Шебекина 1 июня. Людей призывали находиться в укрытиях.

Также в Белгороде раздался мощный взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента пострадали люди.

Добавим, депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.