Влада Бєлгородщини заявила про повторні обстріли Шебекіно

Дорожній знак Шебекіно. Фото: google.com

Міська влада Бєлгородської області заявляє про обстріли Шебекіно. Зазначається, що відбулось попадання у житлові будинки.

Про це повідомляє губернатор області В'ячеслав Гладков.

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Обстріли у Шебекіно

В'ячеслав Гладков заявив, що в Шебекіному нібито від попадання снарядів спалахнули квартири у двох багатоквартирних будинках.

"Пожежу вже загасили, але у Новій Таволжанці пошкоджено сім приватних домоволодінь, дві господарські будівлі та один автомобіль. Подомовий обхід продовжується", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Гладков заявив, що в селі В'язове Краснояружського району уламками снаряда пошкоджено сільськогосподарську техніку, а в селі Тишанка Волоконовського району пошкоджено лінію електропередачі.

Традиційно у всьому звинуватили Україну. Росіяни впевнені, що саме ЗСУ обстріляли житлові будинки у Бєлгородській області.

Нагадаємо, росіяни заявляли про черговий обстріл Шебекіна 1 червня. Людей закликали перебувати в укриттях.

Також у Бєлгороді пролунав потужний вибух невідомого пристрою. Внаслідок інциденту постраждали люди.

Додамо, депутат російської Держдуми Андрій Гурульов закликав бомбити місто Шебекіно в Бєлгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.