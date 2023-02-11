Власти Белгородской области заявили об атаке дронов: что известно

Власти Белгородской области заявили об атаке дронов на инфраструктурный объект: подробности
В Белгородской области россии заявляют о новой атаке. Чиновники приграничного региона утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект.
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
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Подробности
По словам чиновника, "атака" произошла в Яковлевском городском округе.
"В Яковлевском городском округе беспилотниками атаковали инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий", — отметил он.
Взрывы в Белгородской области
4 февраля сообщалось, что в Белгородской области снова взрывы и пожар. Пожар произошел на промышленном заводе в Борисовском районе. Власти региона заявили о "террористической угрозе".
Также в конце января сообщалось, что в приграничной с Украиной российской Белгородской области прогремели взрывы. Власти региона заявили об обстреле со стороны Украины и пострадавших.
15 января в Белгородской области также было неспокойно. Местные жители сообщили о звуках взрывов в Шебекино. После этого в городе возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением.
Напомним, в начале ноября стало известно, что российские войска начали строить укрепленные линии обороны на территории Белгородской области, намекая на возможное нападение ВСУ.
По данным британской разведки, есть реальная вероятность того, что российские власти продвигают оборонительные приготовления на международно признанной территории россии для разжигания патриотических чувств.