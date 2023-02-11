Влада Бєлгородської області заявила про атаку дронів: що відомо

Влада Бєлгородської області заявила про атаку дронів на інфраструктурний об'єкт: подробиці
У Бєлгородській області росії заявляють про нову атаку. Чиновники прикордонного регіону стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт.
Про це заявив губернатор Бєлгородської області Вячеслава Гладкова в Telegram.
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Подробиці
За словами чиновника, "атака" трапилася у Яковлівському міському окрузі.
"У Яковлівському міському окрузі безпілотниками атакували інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків", — зазначив він.
Вибухи у Бєлгородській області
4 лютого повідомлялося, що у Бєлгородській області знову вибухи та пожежа. Пожежа сталася на промисловому заводі у Борисівському районі. Влада регіону заявила про "терористичну загрозу".
Також наприкінці січня повідомлялося, що у прикордонній з Україною російській Бєлгородській області прогриміли вибухи. Влада регіону заявила про обстріл з боку України та постраждалих.
15 січня у Бєлгородській області також було неспокійно. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Шебекіно. Після цього у місті виникли перебої з електроенергією та водопостачанням.
Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що російські війська почали будувати укріплені лінії оборони на території Бєлгородської області, натякаючи на можливий напад ЗСУ.
За даними британської розвідки, є реальна ймовірність того, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній території росії для розпалювання патріотичних почуттів.