Влада Бєлгородської області заявила про атаку дронів: що відомо

У Бєлгородській області знову неспокійно

У Бєлгородській області росії заявляють про нову атаку. Чиновники прикордонного регіону стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області Вячеслава Гладкова в Telegram.

Подробиці

За словами чиновника, "атака" трапилася у Яковлівському міському окрузі.

"У Яковлівському міському окрузі безпілотниками атакували інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків", — зазначив він.

Вибухи у Бєлгородській області

4 лютого повідомлялося, що у Бєлгородській області знову вибухи та пожежа. Пожежа сталася на промисловому заводі у Борисівському районі. Влада регіону заявила про "терористичну загрозу".

Також наприкінці січня повідомлялося, що у прикордонній з Україною російській Бєлгородській області прогриміли вибухи. Влада регіону заявила про обстріл з боку України та постраждалих.

15 січня у Бєлгородській області також було неспокійно. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Шебекіно. Після цього у місті виникли перебої з електроенергією та водопостачанням.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що російські війська почали будувати укріплені лінії оборони на території Бєлгородської області, натякаючи на можливий напад ЗСУ.

За даними британської розвідки, є реальна ймовірність того, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній території росії для розпалювання патріотичних почуттів.