В Северной Корее голод: власть отказывается от гуманитарной помощи

Власти Северной Кореи не принимают гуманитарную помощь, несмотря на смертность населения от голода
Основная государственная газета Северной Кореи Rodong Sinmun заявила, что стране не следует полагаться на внешнюю помощь, чтобы справиться с нехваткой продовольствия. Издание заявляет, что это было бы так же, как принимать "отравленные конфеты" на фоне национального кризиса и увеличения количества смертей от голода.
Об этом сообщает The Guardian.
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Голод в Северной Корее
В последние годы Северная Корея страдает от нехватки продовольствия. Она вызвана стихийными бедствиями, международными санкциями, направленными на сдерживание ее ядерной и ракетной программ, а также резкое сокращение торговли с Китаем из-за закрытия границ и блокирования через COVID-19.
Большинство агентств ООН и западных групп помощи покинули Северную Корею, а Китай остается одним из немногих внешних источников продовольственной помощи.
Министерство объединения Южной Кореи, занимающееся межкорейскими делами, заявило во вторник, что в последнее время в некоторых провинциях Северной Кореи выросло количество смертей от голода.
"Производство продуктов питания упало по сравнению с прошлым годом, и существует вероятность проблем с распределением из-за изменения их политики по поставке и распределению продуктов питания", — сказал журналистам представитель министерства.
В декабре агентство развития сельских районов Южной Кореи подсчитало, что производство сельскохозяйственных культур в Северной Корее упало на 3,8% по сравнению с 2021 годом, ссылаясь на сильные летние дожди и другие погодные условия.
Согласно анализу 38North.org доступность продовольствия, по одному показателю, является самой плохой из времен голода в Северной Корее в 1990-х годах. По оценкам, за этот период погибли сотни тысяч человек.
Позиция властей КНДР
В редакционной статье в среду Rodong Sinmun призвал к экономической самостоятельности и предостерег от получения экономической помощи от "империалистов", использующих помощь в качестве "ловушки для ограбления и покорения" стран-получателей и вмешательства в их внутреннюю политику.
"Было ошибкой пытаться поднять экономику, принимая и съедая эту отравленную конфету", — говорится в комментарии в газете Рабочей партии.
В то же время министр объединения Южной Кореи Квон Янг Се заявил, что Пхеньян обратился к продовольственному агентству ООН, Всемирной продовольственной программе, с просьбой оказать поддержку, но прогресса не было из-за разногласий по вопросам мониторинга.
В 2022 году Всемирная продовольственная программа подсчитала, что 10,7 миллиона человек – или более 40% населения Северной Кореи – недоедают и нуждаются в гуманитарной помощи. Эксперты говорят, что это количество, вероятно, возросло за последний год, поскольку связанные с климатом стихийные бедствия, такие как засухи, наводнения, тайфуны и жара, сокращают сельскохозяйственное производство.
Напомним, Южная Корея в новой программе обороны страны на следующие два года назвала КНДР "врагом". Это произошло на фоне обострения отношений между двумя странами.
Фото: Damir Sagolj/REUTERS