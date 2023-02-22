Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Власти Северной Кореи не принимают гуманитарную помощь, несмотря на смертность населения от голода arrow

Власти Северной Кореи не принимают гуманитарную помощь, несмотря на смертность населения от голода

22 февраля 2023 08:52
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Северной Корее голод: власть отказывается от гуманитарной помощи
Жители Северной Кореи страдают от голода
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Основная государственная газета Северной Кореи Rodong Sinmun заявила, что стране не следует полагаться на внешнюю помощь, чтобы справиться с нехваткой продовольствия. Издание заявляет, что это было бы так же, как принимать "отравленные конфеты" на фоне национального кризиса и увеличения количества смертей от голода.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Голод в Северной Корее

В последние годы Северная Корея страдает от нехватки продовольствия. Она вызвана стихийными бедствиями, международными санкциями, направленными на сдерживание ее ядерной и ракетной программ, а также резкое сокращение торговли с Китаем из-за закрытия границ и блокирования через COVID-19.

Большинство агентств ООН и западных групп помощи покинули Северную Корею, а Китай остается одним из немногих внешних источников продовольственной помощи.

Министерство объединения Южной Кореи, занимающееся межкорейскими делами, заявило во вторник, что в последнее время в некоторых провинциях Северной Кореи выросло количество смертей от голода.

"Производство продуктов питания упало по сравнению с прошлым годом, и существует вероятность проблем с распределением из-за изменения их политики по поставке и распределению продуктов питания", — сказал журналистам представитель министерства.

В декабре агентство развития сельских районов Южной Кореи подсчитало, что производство сельскохозяйственных культур в Северной Корее упало на 3,8% по сравнению с 2021 годом, ссылаясь на сильные летние дожди и другие погодные условия.

Согласно анализу 38North.org доступность продовольствия, по одному показателю, является самой плохой из времен голода в Северной Корее в 1990-х годах. По оценкам, за этот период погибли сотни тысяч человек.

Позиция властей КНДР

В редакционной статье в среду Rodong Sinmun призвал к экономической самостоятельности и предостерег от получения экономической помощи от "империалистов", использующих помощь в качестве "ловушки для ограбления и покорения" стран-получателей и вмешательства в их внутреннюю политику.

"Было ошибкой пытаться поднять экономику, принимая и съедая эту отравленную конфету", — говорится в комментарии в газете Рабочей партии.

В то же время министр объединения Южной Кореи Квон Янг Се заявил, что Пхеньян обратился к продовольственному агентству ООН, Всемирной продовольственной программе, с просьбой оказать поддержку, но прогресса не было из-за разногласий по вопросам мониторинга.

В 2022 году Всемирная продовольственная программа подсчитала, что 10,7 миллиона человек – или более 40% населения Северной Кореи – недоедают и нуждаются в гуманитарной помощи. Эксперты говорят, что это количество, вероятно, возросло за последний год, поскольку связанные с климатом стихийные бедствия, такие как засухи, наводнения, тайфуны и жара, сокращают сельскохозяйственное производство.

Напомним, Южная Корея в новой программе обороны страны на следующие два года назвала КНДР "врагом". Это произошло на фоне обострения отношений между двумя странами.

Фото: Damir Sagolj/REUTERS

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:41 ​​​Украина будет говорить на Комиссии ООН о сексуальных преступлениях оккупантов, — Зеленская

09:27 Анонс матча 1/8 Лиги чемпионов "Лейпциг" — "Манчестер Сити"

Новина з фото

09:25 В Днепре на балконе квартиры нашли 140 летучих мышей

09:23 НБУ предлагает ввести мораторий на закрытие отделений госбанков

09:18 В Мелитополе установили непомерные цены на одежду: горожане говорят, что дешевле приобрести его в россии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:05 В Мариуполе ночью прогремело более десяти мощных взрывов: уничтожен склад боеприпасов оккупантов

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

08:54 В россии по просьбе семьи закрыли дело против известного неонациста Тесака

08:45 Фонд госимущества выставит на продажу три промышленных гиганта на Запорожье

08:31 ВСУ уничтожили уже 145 тысяч российских военных: Генштаб назвал новые потери россии

Новина з відео

06:15 "Наполи" красиво обыграл "Айнтрахт" в 1/8 Лиги чемпионов

Новина з відео

23:33 "На востоке идут жестокие бои": Зеленский рассказал о заседании Ставки

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Новина з відео

19:02 Байден в Польше выступил с речью: главные тезисы

Новина з відео

19:02 Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США: подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:55 Одесские патрульные спасают херсонцев в эпицентре событий

Новина з відео

16:49 Известные украинские дизайнеры прошли с флагом по подиуму на Неделе моды в Лондоне

Новина з відео

16:35 Для четырех знаков зодиака неделя превратится в адскую ловушку: кому не повезет

Новина з відео

16:03 Ким Кардашьян и Мэрайя Кэри сняли забавное видео в Tik Tok со своими дочерьми

Новина з відео

15:09 Делали селфи и боролись со сном: забавные кадры, сделанные во время речи путина

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Эксклюзив

08:00 Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

Рік великої війни

08:00 Политическая битва: как Украина "завоевала" Запад. Политолог Фесенко подвел итоги

Рік великої війни

06:00 Украинские реформы во время войны: какие сферы претерпели наибольшие изменения в 2022 году

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

19:00 Представления на подземной парковке. Как в Харькове работает старейший театр для детей в условиях войны

18:00 Совершенно секретно: реакция иностранных СМИ на визит Байдена в Киев

Рік великої війни

17:30 Противостояние систем: в Украине началось восьмое поколение войн

Эксклюзив

16:05 От войны до педофилии: что сказал путин в двухчасовом послании

Новина з відео

15:09 Делали селфи и боролись со сном: забавные кадры, сделанные во время речи путина

Актуальное по теме

None 22 Февраль 09:42

​​​Украина будет говорить на Комиссии ООН о сексуальных преступлениях оккупантов, — Зеленская

None 22 Февраль 08:48

Анонс матча 1/8 Лиги чемпионов "Лейпциг" — "Манчестер Сити"

None 22 Февраль 09:25

В Днепре на балконе квартиры нашли 140 летучих мышей

None 22 Февраль 09:36

НБУ предлагает ввести мораторий на закрытие отделений госбанков

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB