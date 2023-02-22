В Северной Корее голод: власть отказывается от гуманитарной помощи

Жители Северной Кореи страдают от голода

Основная государственная газета Северной Кореи Rodong Sinmun заявила, что стране не следует полагаться на внешнюю помощь, чтобы справиться с нехваткой продовольствия. Издание заявляет, что это было бы так же, как принимать "отравленные конфеты" на фоне национального кризиса и увеличения количества смертей от голода.

Об этом сообщает The Guardian.

Голод в Северной Корее

В последние годы Северная Корея страдает от нехватки продовольствия. Она вызвана стихийными бедствиями, международными санкциями, направленными на сдерживание ее ядерной и ракетной программ, а также резкое сокращение торговли с Китаем из-за закрытия границ и блокирования через COVID-19.

Большинство агентств ООН и западных групп помощи покинули Северную Корею, а Китай остается одним из немногих внешних источников продовольственной помощи.

Министерство объединения Южной Кореи, занимающееся межкорейскими делами, заявило во вторник, что в последнее время в некоторых провинциях Северной Кореи выросло количество смертей от голода.

"Производство продуктов питания упало по сравнению с прошлым годом, и существует вероятность проблем с распределением из-за изменения их политики по поставке и распределению продуктов питания", — сказал журналистам представитель министерства.

В декабре агентство развития сельских районов Южной Кореи подсчитало, что производство сельскохозяйственных культур в Северной Корее упало на 3,8% по сравнению с 2021 годом, ссылаясь на сильные летние дожди и другие погодные условия.

Согласно анализу 38North.org доступность продовольствия, по одному показателю, является самой плохой из времен голода в Северной Корее в 1990-х годах. По оценкам, за этот период погибли сотни тысяч человек.

Позиция властей КНДР

В редакционной статье в среду Rodong Sinmun призвал к экономической самостоятельности и предостерег от получения экономической помощи от "империалистов", использующих помощь в качестве "ловушки для ограбления и покорения" стран-получателей и вмешательства в их внутреннюю политику.

"Было ошибкой пытаться поднять экономику, принимая и съедая эту отравленную конфету", — говорится в комментарии в газете Рабочей партии.

В то же время министр объединения Южной Кореи Квон Янг Се заявил, что Пхеньян обратился к продовольственному агентству ООН, Всемирной продовольственной программе, с просьбой оказать поддержку, но прогресса не было из-за разногласий по вопросам мониторинга.

В 2022 году Всемирная продовольственная программа подсчитала, что 10,7 миллиона человек – или более 40% населения Северной Кореи – недоедают и нуждаются в гуманитарной помощи. Эксперты говорят, что это количество, вероятно, возросло за последний год, поскольку связанные с климатом стихийные бедствия, такие как засухи, наводнения, тайфуны и жара, сокращают сельскохозяйственное производство.

Напомним, Южная Корея в новой программе обороны страны на следующие два года назвала КНДР "врагом". Это произошло на фоне обострения отношений между двумя странами.

Фото: Damir Sagolj/REUTERS