У Північній Кореї голод: влада відмовляється від гуманітарної допомоги

Влада Північної Кореї не приймає гуманітарну допомогу попри смертність населення від голоду
Основна державна газета Північної Кореї Rodong Sinmun заявила, що країні не варто покладатися на зовнішню допомогу, щоб впоратися з нестачею продовольства. Видання заявляє, що це було б так само, як приймати "отруєні цукерки" на тлі національної кризи та збільшення кількості смертей від голоду.
Про це повідомляє The Guardian.
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Голод у Північній Кореї
Останніми роками Північна Корея страждає від нестачі продовольства. Вона спричинена стихійними лихами, міжнародними санкціями, спрямованими на стримування її ядерної та ракетної програм, а також різким скороченням торгівлі з Китаєм через закриття кордонів і блокування через COVID-19.
Більшість агентств ООН і західних груп допомоги покинули Північну Корею, а Китай залишається одним із небагатьох зовнішніх джерел продовольчої допомоги.
Міністерство об’єднання Південної Кореї, яке займається міжкорейськими справами, заявило у вівторок, що останнім часом у деяких провінціях Північної Кореї зросла кількість смертей від голоду.
"Виробництво продуктів харчування впало порівняно з минулим роком, і існує ймовірність проблем з розподілом через зміну їхньої політики щодо постачання та розподілу продуктів харчування", — сказав журналістам представник міністерства.
У грудні агентство розвитку сільських районів Південної Кореї підрахувало, що виробництво сільськогосподарських культур у Північній Кореї впало на 3,8% порівняно з 2021 роком, посилаючись на сильні літні дощі та інші погодні умови.
Відповідно до аналізу 38North.org доступність продовольства, за одним показником, є найгіршою з часів голоду в Північній Кореї в 1990-х роках. За оцінками, за цей період загинули сотні тисяч людей.
Позиція влади КНДР
У редакційній статті в середу Rodong Sinmun закликав до економічної самостійності та застеріг від отримання економічної допомоги від "імперіалістів", які використовують допомогу як "пастку для пограбування та підкорення" країн-одержувачів і втручання в їхню внутрішню політику.
"Було помилкою намагатися підняти економіку, приймаючи та з’їдаючи цю отруєну цукерку", — йдеться в коментарі в газеті Робітничої партії.
Водночас міністр об’єднання Південної Кореї Квон Янг Се заявив, що Пхеньян звернувся до продовольчої агенції ООН, Всесвітньої продовольчої програми, з проханням надати підтримку, але прогресу не було через розбіжності щодо питань моніторингу.
У 2022 році Всесвітня продовольча програма підрахувала, що 10,7 мільйона людей – або понад 40% населення Північної Кореї – недоїдають і потребують гуманітарної допомоги. Експерти кажуть, що ця кількість, ймовірно, зросла за останній рік, оскільки пов’язані з кліматом стихійні лиха, такі як посухи, повені, тайфуни та спека, скорочують сільськогосподарське виробництво.
Нагадаємо, Південна Корея у новій програмі оборони країни на наступні два роки назвала КНДР "ворогом". Це сталося на тлі загострення відносин між двома країнами.
Фото: Damir Sagolj/REUTERS