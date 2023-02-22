У Північній Кореї голод: влада відмовляється від гуманітарної допомоги

Жителі Північної Кореї потерпають від голоду

Основна державна газета Північної Кореї Rodong Sinmun заявила, що країні не варто покладатися на зовнішню допомогу, щоб впоратися з нестачею продовольства. Видання заявляє, що це було б так само, як приймати "отруєні цукерки" на тлі національної кризи та збільшення кількості смертей від голоду.

Про це повідомляє The Guardian.

Голод у Північній Кореї

Останніми роками Північна Корея страждає від нестачі продовольства. Вона спричинена стихійними лихами, міжнародними санкціями, спрямованими на стримування її ядерної та ракетної програм, а також різким скороченням торгівлі з Китаєм через закриття кордонів і блокування через COVID-19.

Більшість агентств ООН і західних груп допомоги покинули Північну Корею, а Китай залишається одним із небагатьох зовнішніх джерел продовольчої допомоги.

Міністерство об’єднання Південної Кореї, яке займається міжкорейськими справами, заявило у вівторок, що останнім часом у деяких провінціях Північної Кореї зросла кількість смертей від голоду.

"Виробництво продуктів харчування впало порівняно з минулим роком, і існує ймовірність проблем з розподілом через зміну їхньої політики щодо постачання та розподілу продуктів харчування", — сказав журналістам представник міністерства.

У грудні агентство розвитку сільських районів Південної Кореї підрахувало, що виробництво сільськогосподарських культур у Північній Кореї впало на 3,8% порівняно з 2021 роком, посилаючись на сильні літні дощі та інші погодні умови.

Відповідно до аналізу 38North.org доступність продовольства, за одним показником, є найгіршою з часів голоду в Північній Кореї в 1990-х роках. За оцінками, за цей період загинули сотні тисяч людей.

Позиція влади КНДР

У редакційній статті в середу Rodong Sinmun закликав до економічної самостійності та застеріг від отримання економічної допомоги від "імперіалістів", які використовують допомогу як "пастку для пограбування та підкорення" країн-одержувачів і втручання в їхню внутрішню політику.

"Було помилкою намагатися підняти економіку, приймаючи та з’їдаючи цю отруєну цукерку", — йдеться в коментарі в газеті Робітничої партії.

Водночас міністр об’єднання Південної Кореї Квон Янг Се заявив, що Пхеньян звернувся до продовольчої агенції ООН, Всесвітньої продовольчої програми, з проханням надати підтримку, але прогресу не було через розбіжності щодо питань моніторингу.

У 2022 році Всесвітня продовольча програма підрахувала, що 10,7 мільйона людей – або понад 40% населення Північної Кореї – недоїдають і потребують гуманітарної допомоги. Експерти кажуть, що ця кількість, ймовірно, зросла за останній рік, оскільки пов’язані з кліматом стихійні лиха, такі як посухи, повені, тайфуни та спека, скорочують сільськогосподарське виробництво.

Нагадаємо, Південна Корея у новій програмі оборони країни на наступні два роки назвала КНДР "ворогом". Це сталося на тлі загострення відносин між двома країнами.

Фото: Damir Sagolj/REUTERS