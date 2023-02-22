Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Влада Північної Кореї не приймає гуманітарну допомогу попри смертність населення від голоду arrow

Влада Північної Кореї не приймає гуманітарну допомогу попри смертність населення від голоду

22 лютого 2023 08:52
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Північній Кореї голод: влада відмовляється від гуманітарної допомоги
Жителі Північної Кореї потерпають від голоду
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Основна державна газета Північної Кореї Rodong Sinmun заявила, що країні не варто покладатися на зовнішню допомогу, щоб впоратися з нестачею продовольства. Видання заявляє, що це було б так само, як приймати "отруєні цукерки" на тлі національної кризи та збільшення кількості смертей від голоду.

Про це повідомляє The Guardian

Читайте також:

Голод у Північній Кореї

Останніми роками Північна Корея страждає від нестачі продовольства. Вона спричинена стихійними лихами, міжнародними санкціями, спрямованими на стримування її ядерної та ракетної програм, а також різким скороченням торгівлі з Китаєм через закриття кордонів і блокування через COVID-19.

Більшість агентств ООН і західних груп допомоги покинули Північну Корею, а Китай залишається одним із небагатьох зовнішніх джерел продовольчої допомоги.

Міністерство об’єднання Південної Кореї, яке займається міжкорейськими справами, заявило у вівторок, що останнім часом у деяких провінціях Північної Кореї зросла кількість смертей від голоду.

"Виробництво продуктів харчування впало порівняно з минулим роком, і існує ймовірність проблем з розподілом через зміну їхньої політики щодо постачання та розподілу продуктів харчування", — сказав журналістам представник міністерства.

У грудні агентство розвитку сільських районів Південної Кореї підрахувало, що виробництво сільськогосподарських культур у Північній Кореї впало на 3,8% порівняно з 2021 роком, посилаючись на сильні літні дощі та інші погодні умови.

Відповідно до аналізу 38North.org доступність продовольства, за одним показником, є найгіршою з часів голоду в Північній Кореї в 1990-х роках. За оцінками, за цей період загинули сотні тисяч людей.

Позиція влади КНДР

У редакційній статті в середу Rodong Sinmun закликав до економічної самостійності та застеріг від отримання економічної допомоги від "імперіалістів", які використовують допомогу як "пастку для пограбування та підкорення" країн-одержувачів і втручання в їхню внутрішню політику.

"Було помилкою намагатися підняти економіку, приймаючи та з’їдаючи цю отруєну цукерку", — йдеться в коментарі в газеті Робітничої партії.

Водночас міністр об’єднання Південної Кореї Квон Янг Се заявив, що Пхеньян звернувся до продовольчої агенції ООН, Всесвітньої продовольчої програми, з проханням надати підтримку, але прогресу не було через розбіжності щодо питань моніторингу. 

У 2022 році Всесвітня продовольча програма підрахувала, що 10,7 мільйона людей – або понад 40% населення Північної Кореї – недоїдають і потребують гуманітарної допомоги. Експерти кажуть, що ця кількість, ймовірно, зросла за останній рік, оскільки пов’язані з кліматом стихійні лиха, такі як посухи, повені, тайфуни та спека, скорочують сільськогосподарське виробництво.

Нагадаємо, Південна Корея у новій програмі оборони країни на наступні два роки назвала КНДР "ворогом". Це сталося на тлі загострення відносин між двома країнами.

Фото: Damir Sagolj/REUTERS

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

12:04 Тімур Мірошниченко став коментатором та спецкореспондентом "Євробачення-2023"

11:59 Суд заочно арештував колишнього першого заступника міського голови Одеси

Новина з фото

11:59 Нардеп від ОПЗЖ Волошин вирішив скласти мандат: заява уже у Раді

11:58 Генпрокуратура ідентифікувала майже сотню окупантів, причетних до злочинів у Бучі

11:53 Конкурент Луніна у "Реалі" визнав помилку у матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

11:45 ​​​​​​​Шевченко продав прапор з автографом Зеленського за 110 тисяч євро

11:41 "Гроші роблять чудеса": Буданов пояснив, чому в росії почастішали вибухи та пожежі

11:35 В Україні оштрафували ще одне обленерго через порушення графіків

11:34 "Для мене це велика честь": Юлія Саніна стала однією з ведучих "Євробачення-2023"

11:30 Традиції приготування обрядового хліба на Одещині стали нематеріальною спадщиною України

Новина з відео

11:10 У Вінниці викрили вербувальника до ПВК "Вагнер": подробиці

Новина з відео

10:58 Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування в будь-який момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на серію "Південного парку", в якій їх висміяли

Новина з відео

06:15 "Наполі" красиво обіграв "Айнтрахт" у 1/8 Ліги чемпіонів

Новина з відео

23:33 "На сході йдуть жорстокі бої": Зеленський розповів про засідання Ставки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Новина з відео

19:02 Байден у Польщі виступив з промовою: головні тези

Новина з відео

19:02 Зеленський провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США: подробиці

Новина з відео

16:55 Одеські патрульні рятують херсонців в епіцентрі подій

Новина з відео

16:49 Відомі українські дизайнери пройшли з прапором по подіуму на Тижні моди в Лондоні

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

19:00 Спектаклі на підземній парковці. Як у Харкові працює найстаріший театр для дітей в умовах війни

18:00 Цілком таємно: реакція іноземних ЗМІ на візит Байдена до Києва

Рік великої війни

17:30 Протистояння систем: в Україні розпочалося восьме покоління воєн

Ексклюзив

16:05 Від війни до педофілії: що сказав путін у двогодинному посланні

Новина з відео

15:09 Робили селфі та боролися зі сном: кумедні кадри, зроблені під час промови путіна

Актуальне по темі

None 22 Лютий 11:57

Тімур Мірошниченко став коментатором та спецкореспондентом "Євробачення-2023"

None 22 Лютий 12:00

Суд заочно арештував колишнього першого заступника міського голови Одеси

None 22 Лютий 11:59

Нардеп від ОПЗЖ Волошин вирішив скласти мандат: заява уже у Раді

None 22 Лютий 12:06

Конкурент Луніна у "Реалі" визнав помилку у матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB