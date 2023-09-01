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Власти Польши, Литвы и Латвии готовы закрыть границы с Беларусью

1 сентября 2023 13:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Власти Польши, Литвы и Латвии готовы закрыть границы с Беларусью
Граница Латвии. Фото: gorod.lv
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Польша, Литва и Латвия рассматривают возможность закрытия своих границ с Беларусью в случае экстренной ситуации. Страны пойдут на такой шаг, если наемники ЧВК "Вагнера" останутся в Беларуси. 

Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский, передает ГПСУ.

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Что известно про угрозу со стороны Беларуси

Каминский отметил, что напряженность у польских границ увеличивается из-за миграционных потоков, которые затрагивают также и соседние страны. В дополнение к этому, присутствие частных военных из части ЧВК "Вагнер" в Беларуси усиливает обеспокоенность соседних государств.

Каминский заявил о готовности стран региона к координированным действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств на любом участке границы. При этом все действующие пограничные пункты могут быть приостановлены.

В завершение он призвал лидера Беларуси, Александра Лукашенко, обеспечить уход частников из "Вагнера" из страны и заняться возвращением мигрантов на исходные пункты их отправления.

Напомним, что в Беларуси замечено снижение количества представителей террористической организации ЧВК "Вагнер". Их число уменьшилось с 5,8 тысячи до 4,4 тысячи человек. 

Также мы сообщали, что ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, провокаций со стороны Беларуси пока не отмечено. 5 тысяч находящихся в Беларуси "вагнеровцев" не представляют значительной угрозы для нашей страны.

 

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