Влада Польщі, Литви та Латвії готова закрити кордони з Білоруссю
Польща, Литва та Латвія розглядають можливість закриття своїх кордонів із Білоруссю у разі екстреної ситуації. Країни підуть на такий крок, якщо найманці ПВК "Вагнера" залишаться у Білорусі.
Про це повідомив голова МВС Польщі Маріуш Камінський, передає ДПСУ.
Що відомо про загрозу з боку Білорусі
Камінський зазначив, що напруженість біля польських кордонів збільшується через міграційні потоки, які торкаються також і сусідніх країн. На додаток до цього, присутність приватних військових із частини ПВК "Вагнер" у Білорусі посилює стурбованість сусідніх держав.
Камінський заявив про готовність країн регіону до координованих дій у разі виникнення надзвичайних обставин на будь-якій ділянці кордону. При цьому всі діючі прикордонні пункти можуть бути припинені.
На завершення він закликав лідера Білорусі, Олександра Лукашенка забезпечити звільнення приватників з "Вагнера" з країни і зайнятися поверненням мігрантів на вихідні пункти їх відправлення.
Нагадаємо, що в Білорусі відмічено зниження кількості представників терористичної організації ПВК "Вагнер". Їхня кількість зменшилася з 5,8 тисячі до 4,4 тисячі осіб.
Також ми повідомляли, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, провокацій з боку Білорусі наразі не відзначено. 5 тисяч "вагнерівців", які перебувають у Білорусі, не становлять значної загрози для нашої країни.