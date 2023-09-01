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Влада Польщі, Литви та Латвії готова закрити кордони з Білоруссю

1 вересня 2023 13:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Влада Польщі, Литви та Латвії готова закрити кордони з Білоруссю
Кордон Латвії. Фото: gorod.lv
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Польща, Литва та Латвія розглядають можливість закриття своїх кордонів із Білоруссю у разі екстреної ситуації. Країни підуть на такий крок, якщо найманці ПВК "Вагнера" залишаться у Білорусі.

Про це повідомив голова МВС Польщі Маріуш Камінський, передає ДПСУ.

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Камінський зазначив, що напруженість біля польських кордонів збільшується через міграційні потоки, які торкаються також і сусідніх країн. На додаток до цього, присутність приватних військових із частини ПВК "Вагнер" у Білорусі посилює стурбованість сусідніх держав.

Камінський заявив про готовність країн регіону до координованих дій у разі виникнення надзвичайних обставин на будь-якій ділянці кордону. При цьому всі діючі прикордонні пункти можуть бути припинені.

На завершення він закликав лідера Білорусі, Олександра Лукашенка забезпечити звільнення приватників з "Вагнера" з країни і зайнятися поверненням мігрантів на вихідні пункти їх відправлення.

Нагадаємо, що в Білорусі відмічено зниження кількості представників терористичної організації ПВК "Вагнер". Їхня кількість зменшилася з 5,8 тисячі до 4,4 тисячі осіб.

Також ми повідомляли, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, провокацій з боку Білорусі наразі не відзначено. 5 тисяч "вагнерівців", які перебувають у Білорусі, не становлять значної загрози для нашої країни.

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