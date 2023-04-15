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В результате боевых действий в Судане есть пострадавшие и погибшие: детали

15 апреля 2023 22:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В результате боевых действий в Судане есть пострадавшие и погибшие: детали
Дым в Омдурмане, у моста Халфая, во время столкновений в Судане. Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 15 апреля, в Судане произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF. В результате боевых действий есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщает Reuters.

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Столкновения происходят на фоне роста напряженности между армией и RSF по поводу ее интеграции в состав вооруженных сил. Разногласия задерживают подписание международного соглашения с политическими партиями о переходе к демократии, поддержанном международным сообществом.

Врачи подтвердили три смерти, но отметили, что гораздо больше гражданских были убиты и ранены во время столкновений, всколыхнувших жилые кварталы столицы.

Очевидцы сообщают о стрельбе во многих других частях страны за пределами столицы.

Напомним, в ряде городов Судана в субботу, 15 апреля, вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования. Противоречия, имевшие место между разными силовыми структурами африканской страны за последние месяцы, переросли в открытое вооруженное противостояние на улицах Хартума и других городов Судана.

Также мы писали, что самолет Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp загорелся в результате боевых действий при попытке государственного переворота в Судане. Столичные воздушные ворота в Хартуме захватили спецназа Судана, который противостоит регулярной армии.

Добавим, что Министерство иностранных дел, а также компания SkyUp опровергают информацию, которая распространяется в СМИ со ссылкой на сообщение украинской стюардессы в соцсети, о якобы захвате украинских заложников в столице Судана городе Хартум.

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