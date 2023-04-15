В результате боевых действий в Судане есть пострадавшие и погибшие: детали

Дым в Омдурмане, у моста Халфая, во время столкновений в Судане. Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Сегодня, 15 апреля, в Судане произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF. В результате боевых действий есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщает Reuters.

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Столкновения происходят на фоне роста напряженности между армией и RSF по поводу ее интеграции в состав вооруженных сил. Разногласия задерживают подписание международного соглашения с политическими партиями о переходе к демократии, поддержанном международным сообществом.

Врачи подтвердили три смерти, но отметили, что гораздо больше гражданских были убиты и ранены во время столкновений, всколыхнувших жилые кварталы столицы.

Очевидцы сообщают о стрельбе во многих других частях страны за пределами столицы.

Sudan's main paramilitary group sad it seized the presidential palace, army chief's residence and Khartoum international airport in apparent coup attempt. Музыкальная практика была борьба сзади https://t.co/Z1S4mnpsiq pic.twitter.com/GgOrZYbf5r — Reuters (@Reuters) April 15, 2023

Напомним, в ряде городов Судана в субботу, 15 апреля, вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования. Противоречия, имевшие место между разными силовыми структурами африканской страны за последние месяцы, переросли в открытое вооруженное противостояние на улицах Хартума и других городов Судана.

Также мы писали, что самолет Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp загорелся в результате боевых действий при попытке государственного переворота в Судане. Столичные воздушные ворота в Хартуме захватили спецназа Судана, который противостоит регулярной армии.

Добавим, что Министерство иностранных дел, а также компания SkyUp опровергают информацию, которая распространяется в СМИ со ссылкой на сообщение украинской стюардессы в соцсети, о якобы захвате украинских заложников в столице Судана городе Хартум.