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Внаслідок бойових дій у Судані є постраждалі та загиблі: деталі

15 квітня 2023 22:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Внаслідок бойових дій у Судані є постраждалі та загиблі: деталі
Дим в Омдурмані, біля мосту Халфая, під час зіткнень у Судані. Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 15 квітня, у Судані відбулися зіткнення між армією та основним воєнізованим угрупованням країни RSF. Внаслідок бойових дій є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Зіткнення відбуваються на тлі зростання напруженості між армією і RSF щодо її інтеграції до складу збройних сил. Розбіжності затримують підписання міжнародної угоди з політичними партіями про перехід до демократії, підтриманої міжнародним співтовариством.

Лікарі підтвердили три смерті, але зазначили, що набагато більше цивільних було вбито та поранено під час зіткнень, які сколихнули житлові квартали столиці.

Очевидці повідомляють про стрілянину в багатьох інших частинах країни за межами столиці.

Нагадаємо, у низці міст Судану в суботу, 15 квітня, спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. Суперечності, що мали місце між різними силовими структурами африканської країни за останні місяці, переросли у відкрите збройне протистояння на вулицях Хартума та інших міст Судану.

Також ми писали, що літак Boeing 737 українського лоукостера SkyUp загорівся внаслідок бойових дій під час спроби державного перевороту в Судані. Столичні повітряні ворота в Хартумі захопили спецпризначенці Судану, який протистоїть регулярній армії.

Додамо, Міністерство закордонних справ, а також компанія SkyUp спростовують інформацію, яка поширюється у ЗМІ з посиланням на допис української стюардеси у соцмережі, про нібито захоплення українських заручників в столиці Судану місті Хартум. 

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