В результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли 18 украинцев, — посол
По состоянию на 19 октября известно о 18 погибших украинцах в Израиле в результате нападения террористической группировки ХАМАС. Украина остается на втором месте после США по числу погибших.
Об этом сообщил посол Украины Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.
Что известно
"У нас подтверждена информация о 18 погибших, а не 23. Эта информация не соответствует действительности", — сказал посол.
В то же время, по его словам, Украина остается второй по количеству погибших после США в результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль.
Эвакуация гражданских
Корнийчук отметил, что ситуация в секторе Газа еще больше усложняется. А в списке на эвакуацию находятся более 300 человек.
"Надеюсь, что все-таки эвакуация начнется. Первые машины с гуманитарным грузом поехали через Рафах в Сектор Газа. Надеюсь, что палестинская сторона, ХАМАС выполнят свое обещание и выпустят иностранцев", — добавил он.
Кроме того, ночью подтверждена гибель гражданки Украины в секторе Газа.
Напомним, что посол Украины в Египте Николай Нагорный заявил, что нет спонсоров, которые покрыли бы расходы на эвакуацию украинцев из Сектора Газа. Однако, по его словам, государство может выделить на это деньги.
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