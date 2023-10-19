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В результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли 18 украинцев, — посол

19 октября 2023 12:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли 18 украинцев, — посол
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

По состоянию на 19 октября известно о 18 погибших украинцах в Израиле в результате нападения террористической группировки ХАМАС. Украина остается на втором месте после США по числу погибших.

Об этом сообщил посол Украины Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.

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"У нас подтверждена информация о 18 погибших, а не 23. Эта информация не соответствует действительности", — сказал посол.

В то же время, по его словам, Украина остается второй по количеству погибших после США в результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль.

Эвакуация гражданских

Корнийчук отметил, что ситуация в секторе Газа еще больше усложняется. А в списке на эвакуацию находятся более 300 человек.

"Надеюсь, что все-таки эвакуация начнется. Первые машины с гуманитарным грузом поехали через Рафах в Сектор Газа. Надеюсь, что палестинская сторона, ХАМАС выполнят свое обещание и выпустят иностранцев", — добавил он.

Кроме того, ночью подтверждена гибель гражданки Украины в секторе Газа.

Напомним, что посол Украины в Египте Николай Нагорный заявил, что нет спонсоров, которые покрыли бы расходы на эвакуацию украинцев из Сектора Газа. Однако, по его словам, государство может выделить на это деньги.

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