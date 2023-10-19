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Внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль загинуло 18 українців, — посол

19 жовтня 2023 12:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль загинуло 18 українців, — посол
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Станом на 19 жовтня відомо про 18 загиблих українців в Ізраїлі внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС. Україна залишається на другому місці після США за кількістю загиблих.

Про це повідомив посол України Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

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Що відомо

"У нас підтверджена інформація стосовно 18 загиблих, не 23. Ця інформація не відповідає дійсності", — сказав посол.

Водночас за його словами, Україна залишається другою за кількістю загиблих після США внаслідок нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.

Евакуація цивільних

Корнійчук зазначив, що ситуація у секторі Гази ще більше ускладнюється. А в списку на евакуацію перебуває понад 300 осіб.

"Сподіваюсь, що все ж таки евакуація почнеться. Перші машини з гуманітарним вантажем пішли через Рафах у Сектор Гази. Сподіваюсь, що палестинська сторона, ХАМАС виконають свою обіцянку і випустять іноземців", — додав він.

Крім того, вночі була підтверджена загибель громадянки України у секторі Гази.

Нагадаємо, що посол України в Єгипті Микола Нагорний заявив, що немає спонсорів, які б покрили витрати на евакуацію українців із Сектора Гази. Однак за його словами, держава може виділити на це гроші.

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