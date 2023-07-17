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Она не в Египте: какая пирамида является самой большой в мире?

17 июля 2023 21:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какая пирамида является самой большой в мире – она находится не в Египте
Эль-Кастильо, Чичен-Ица, Мексика. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Наверное, мало кто знал, что самая большая пирамида в мире расположена не в Египте. Поэтому стоит знать о десяти самых загадочных пирамидах во всем мире, которые точно поразят своей историей.

Об этом сообщают на канале Origins Explained в YouTube.

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10. Тукуме, Перу

В долине Ламбаэке, которая находится в северной части Перу, есть более 250 пирамид. Одна из них называется Tucume, она была построена примерно в 800 году нашей эры и была центром влияния культур.

Пирамида Тукуме в Перу
Пирамида Тукуме в Перу. Фото: скриншот с YouTube

9. Монте 'Аккодди, Сардиния

Монте 'Аккодди был построен около 6 тысяч лет назад. Специалисты утверждают, что первое сооружение на этой территории было построено культурой Озиери.

Святилище Монте 'Аккодды
Святилище Монте 'Аккодди в Сардинии. Фото: скриншот с YouTube

8. Чанди Сукух, Ява

Чанди Сукух — это комплекс храмов, который находится на склонах спящего вулкана в центре Явы Лаву. Этот комплекс был сделан из вулканических андезитовых пород. В его состав входят три террасы, пирамида и несколько скульптур.

Чанды Сукух, Ява
Комплекс Чанди Сукух, Ява. Фото: скриншот с YouTube

7. Отель Luxor, США

Отель "Луксор" — это огромная черная пирамида, которая была самой большой построенной в наше время пирамидой. 

Отель Luxor, США
Отель Luxor, США. Фото: скриншот с YouTube

6. Пирамида Цестия, Италия

После завоевания Египта римляне так полюбили свою культуру, что даже построили у себя свою пирамиду Цестию, высотой 36 метров.

Пирамида Цестия, Италия
Пирамида Цестия, Италия. Фото: скриншот с YouTube

5. Эль-Кастильо, Чичен-Ица, Мексика

Пирамида "Эль-Кастильо", известная как пирамида Кукулькана, была построена между девятым и 12 веком нашей эры. Основание этой пирамиды составляет 55 метров, а ее высота — 30 метров.

Эль-Кастильо, Чичен-Ица, Мексика
Эль-Кастильо, Чичен-Ица, Мексика. Фото: скриншот с YouTube

4. Великая пирамида Чолула, Мексика

Основа этой пирамиды в четыре раза больше пирамиды в Гизе и имеет вдвое больший объем.

Большая пирамида Чолула, Мексика
Большая пирамида Чолула, Мексика. Фото: скриншот с YouTube

3. Кох Керр, Камбоджа

Храмовый комплекс Кох Кер находится на расстоянии примерно в 75 милях от самой популярной достопримечательности Камбоджи, Ангкор-Ват. В регионе есть более 180 святилищ, но больше всего выделяется пирамида Пранг на семь ярусов.

Кох Керр, Камбоджа
Кох Кер, Камбоджа. Фото: скриншот с YouTube

2. Пирамида Солнца, Теотиуакан, Мексика

Самая большая из всех в древнем городе Теотиуакан Пирамида Солнца имеет высоту 66 метров.

Пирамида Солнца, Теотиуакан, Мексика.
Пирамида Солнца, Теотиуакан, Мексика. Фото: скриншот с YouTube

1. Пирамида Хуфу, Египет

Высота самой известной и, пожалуй, самой впечатляющей пирамиды в мире Хуфу в Египте составляет 147 метров. Сегодня эта пирамида является самой высокой пирамидой в мире.

Пирамида Хуфу, Египет
Пирамида Хуфу, Египет. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что следует знать перед посещением пирамид в Египте.

Ранее мы рассказывали о том, что в египетской пирамиде Хеопса обнаружили скрытый коридор.

Также мы сообщали о том, что исследователи раскрыли главную тайну египетских пирамид.

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