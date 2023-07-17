Какая пирамида является самой большой в мире – она находится не в Египте

Она не в Египте: какая пирамида является самой большой в мире?
Наверное, мало кто знал, что самая большая пирамида в мире расположена не в Египте. Поэтому стоит знать о десяти самых загадочных пирамидах во всем мире, которые точно поразят своей историей.
Об этом сообщают на канале Origins Explained в YouTube.
Какие пирамиды являются самыми загадочными в мире?
10. Тукуме, Перу
В долине Ламбаэке, которая находится в северной части Перу, есть более 250 пирамид. Одна из них называется Tucume, она была построена примерно в 800 году нашей эры и была центром влияния культур.
9. Монте 'Аккодди, Сардиния
Монте 'Аккодди был построен около 6 тысяч лет назад. Специалисты утверждают, что первое сооружение на этой территории было построено культурой Озиери.
8. Чанди Сукух, Ява
Чанди Сукух — это комплекс храмов, который находится на склонах спящего вулкана в центре Явы Лаву. Этот комплекс был сделан из вулканических андезитовых пород. В его состав входят три террасы, пирамида и несколько скульптур.
7. Отель Luxor, США
Отель "Луксор" — это огромная черная пирамида, которая была самой большой построенной в наше время пирамидой.
6. Пирамида Цестия, Италия
После завоевания Египта римляне так полюбили свою культуру, что даже построили у себя свою пирамиду Цестию, высотой 36 метров.
5. Эль-Кастильо, Чичен-Ица, Мексика
Пирамида "Эль-Кастильо", известная как пирамида Кукулькана, была построена между девятым и 12 веком нашей эры. Основание этой пирамиды составляет 55 метров, а ее высота — 30 метров.
4. Великая пирамида Чолула, Мексика
Основа этой пирамиды в четыре раза больше пирамиды в Гизе и имеет вдвое больший объем.
3. Кох Керр, Камбоджа
Храмовый комплекс Кох Кер находится на расстоянии примерно в 75 милях от самой популярной достопримечательности Камбоджи, Ангкор-Ват. В регионе есть более 180 святилищ, но больше всего выделяется пирамида Пранг на семь ярусов.
2. Пирамида Солнца, Теотиуакан, Мексика
Самая большая из всех в древнем городе Теотиуакан Пирамида Солнца имеет высоту 66 метров.
1. Пирамида Хуфу, Египет
Высота самой известной и, пожалуй, самой впечатляющей пирамиды в мире Хуфу в Египте составляет 147 метров. Сегодня эта пирамида является самой высокой пирамидой в мире.
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